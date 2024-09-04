3 легкі фільми, які розслаблять після складного робочого дня

Літо закінчилося, тому розпочалися справді складні будні. Тепер більше часу потрібно витрачати на роботу, адже необхідно завершити всі важливі справи до Нового року, запустити нові проєкти та закрити старі.

Редакція Кіно 24 пропонує добірку легких фільмів, які варто переглянути після важкого робочого дня. Не засмучуйтеся, що скоро надворі похолодає. Підіймайте собі настрій класними стрічками!

До слова Вони сподобаються кіноманам: 19 фільмів та серіалів, які вийшли у 2024 році

"Це безглузде кохання" (2011)

У фільмі розповідається про подружжя Емілі та Кела, які у шлюбі вже 20 років. Жінці починає набридати слабкий характер чоловіка, тому вона хоче розлучитися. Після цього Емілі розпочинає життя з чистого аркуша, а Кел спивається. Якось він зустрічає у барі Джейкоба, який вирішує допомогти налагодити особисте життя та стати кращим. У колишніх партнерів до того ж є син, який несподівано закохується у няню.

"Це безглузде кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шахрайки" (2019)

Головна героїня фільму – Пенні Руст, яка обманом забирає у чоловіків гроші. Є ще одна шахрайка – Жозефіна Честерфілд, яка має справу з дуже багатими людьми. Одного разу жінки зустрічаються та хочуть використати свій досвід "на благо". Так Пенні та Жозефіна розпочинають справу під назвою "Володар кілець".

"Шахрайки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Красуня на всю голову" (2018)

У фільмі розповідається про Рене Беннетт, яка працює у компанії, що займається виробництвом косметики, та має багато комплексів. Якось дівчина відправляється до фонтану бажань. Річ у тім, що вона прагне погарнішати. Наступного дня Рене травмується на тренажері, після цього випадку головна героїня починає любити себе.

"Красуня на всю голову": дивіться онлайн трейлер фільму

Обов'язково знаходьте час на відпочинок після роботи. Включайте цікавий фільм та проводьте вечір з користю!