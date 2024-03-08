Від фантастики до бойовиків: 5 фільмів з високим рейтингом, які варто переглянути на вихідних

Позаду кінець тижня, а це означає, що попереду – час вихідних та відпочинку. Аби розслабитися після напружених робочих днів та відволіктися від домашніх турбот, однозначно потрібне хороше кіно.

Для того, щоб атмосферно провести вихідні редакція Кіно 24 підібрала фільми з високим рейтингом, які варто подивитися. Тому, купіть улюблених смаколиків та насолоджуйтеся переглядом.

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"Аутсайдери", 2019

Рейтинг IMDb: 8,1

У ролях: Крістіан Бейл, Метт Деймон, Катріна Белфі

Оригінальна назва: Ford v Ferrari

Історія про те, як "Форд" узяв реванш над "Феррарі" за образливу відмову від продажу своєї компанії. У 1960-х роках Генрі Форд Другий поставив перед собою мету – перемогти свого італійського суперника на легендарних гонках "24 години Ле-Мана", де "Феррарі" був на вершині протягом довгих років. Для цього він долучив до проєкту Керрола Шелбі, геніального конструктора і колишнього чемпіона Ле Мана. Шелбі обрав для роботи над новим болідом Кена Майлза, який був надзвичайно вправним гонщиком, проте з дуже складним характером. Разом вони повинні були подолати як технічні складнощі, так і корпоративну політику і зрештою власні амбіції. Чи вдасться їм створити найкращий автомобіль у світі та хто ж все таки буде керувати ним на трасі?

"Аутсайдери": дивіться онлайн трейлер фільму

"Друзі: Возз'єднання", 2021

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Рейтинг IMDb: 8,0

У ролях: Дженніфер Еністон, Ліза Кудров, Кортні Кокс, Девід Швіммер, Меттью Перрі, Метт Леблан та інші запрошені зірки

​Оригінальна назва: Friends: The Reunion

Культовий серіал "Друзі" зібрав шанувальників зі всього світу. Вони надзвичайно довго чекали на возз'єднання всього складу неймовірної шістки акторів і це нарешті сталося в останньому епізоді. Він починається дуже емоційно, особливо, коли всі актори, які грали головні ролі в серіалі, повертаються на знімальний майданчик з відтвореними декораціями та згадують, як вони разом творили захоплюючу історію "Друзів". Те, як вони поринають із спогадами у минуле, згадуючи, як творився культовий серіал, безумовно зачепить струни вашої душі.

"Друзі: Возз'єднання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дюна", 2021

Рейтинг IMDb: 8,0

У ролях: Тімоті Шаламе, Ребекка Ферґюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа

Оригінальна назва: Dune

Важко знайти того, хто б не чув 2021 року про цей фільм. Вийшовши на екрани, фільм надзвичайно вразив своєю масштабністю, акторським складом та візуальними ефектами, які змушують затамувати подих.

Ця стрічка – екранізація легендарного роману Френка Герберта про планету Арракіс, де панує безжиттєва пустеля і де добувають найціннішу речовину у всесвіті – меланж.

Головний герой фільму – спадкоємець дому Атрейдесів Пол вирушає разом із батьком і матір'ю на одну з найнебезпечніших планет у Всесвіті – Арракіс. На планеті немає нічого, окрім піску, гігантських черв'яків, того найціннішого меланжу та корінного населення планети – фременів.

Через зраду та захоплення влади герой змушений тікати з палацу, ховатися та приєднаєтися до лав опору. Та в Пола є мета – принести мир на Арракіс.

"Дюна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ліга справедливості Зака ​​Снайдера", 2021

Рейтинг IMDb: 7,9

У ролях: Бен Аффлек, Генрі Кавілл, Ґаль Ґадот, Джейсон Момоа, Емі Адамс

Оригінальна назва: Zack Snyder’s Justice League

Брюс Вейн, натхненний самопожертвою Супермена, знову знаходить віру в людство й готовий боротися. Головним союзником Бетмена стає Чудо-жінка. Вони разом вирішують зібрати нову команду тих, кого можна назвати борцями за справедливість. Тим паче, світові це просто необхідно, оскільки сили зла теж об'єднуються під протекцією суперлиходія Степового вовка.

Супергеройський бойовик, що вийшов на екрани ще в 2021 і одразу потрапив у топи. Це й не дивно, оскільки фанати блокбастеру чекали на нього близько 4 років.

"Ліга справедливості Зака ​​Снайдера": дивіться онлайн трейлер фільму

"Обережно, кінь", 2023

Рейтинг IMDb: 6,3

У ролях: Джекі Чан, Хаоцунь Лю, Кевін Го

​Оригінальна назва: Long ma jing shen

Це новий комедійний бойовик із високим рейтингом, який варто подивитися всім шанувальникам Джекі Чана.

Події стрічки відбуваються з колишнім каскадером Лу, який разом зі своїм скакуном працює аніматором при кіностудії. Одного разу колектори в рахунок боргів вирішують відібрати у Лу коня. Він їх успішно проганяє. Ба більше, його розкішні та ефекті рухи потрапляють до популярної мережі. Лу одразу ж надходить шквал пропозицій про зйомки. Проте разом із славою на нього звалються і величезні проблеми.

"Обережно, кінь": дивіться онлайн трейлер фільму