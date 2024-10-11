Не лише "Гаррі Поттер": які фільми дитинства варто подивитися восени

Час осені для багатьох дуже атмосферний та меланхолійний. У цей період хочеться пригадати теплі моменти з життя та поринути у дитячі спогади. Крім того, осінній настрій невіддільно пов'язаний з переглядом фільмів, які ми обожнювали у дитинстві.

Свого часу "Гаррі Поттер" став культурним феноменом, а фільми про хлопчика, що вижив, для багатьох стали символом дитинства. Та є й інші ностальгійні стрічки, які нагадають дитинство та доповнять осінню атмосферу, пише Кіно 24.

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"Хроніки Нарнії"

Фентезійна серія фільмів переносить глядача у чарівний світ, де діти стають шукачами пригод. Головні герої – діти Певенсі – Пітер, Сьюзен, Ендмунд і Люсі. Через бомбардування Лондона їх відправляють до професора Дігорі Керка, який є другом сім'ї. Коли діти гралися у хованки, Люсі знайшла тихе місце у шафі, де насправді відкрився вхід у чарівну країну.

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа": дивіться трейлер онлайн

У нульових екранізували три книжки про Нарнію з семи.

"Багатенький Річі"

Фільми з Маколеєм Калкіном – однозначно асоціюються з дитинством. Та якщо "Сам удома" – це фільм на зиму й різдвяні свята, то ця стрічка вдало підійде для осіннього перегляду. У центрі сюжету – син багатих батьків Річі, у якого є все, чого може побажати дитина. Окрім як друзів.

"Багатенький Річі": дивіться трейлер онлайн

Цікаво, що у момент зйомок Маколей справді був одним із найбагатших дітей світу.

"У пошуках Немо"

Мультфільм розповідає про рибу-клоуна Марліна, який живе серед коралів у Великому бар'єрному рифі, але боїться океану. Він хоче захистити свого єдиного сина Немо від небезпек глибоких вод. Та коли непосидючий малюк зникає, Марлін вирушає на пошуки сина.

"У пошуках Немо": дивіться трейлер онлайн

Цей анімаційний фільм ніколи не втрачає актуальності.

"Матильда"

Комедія розповідає про геніальну дівчинку Матильду, яка виховує себе сама. Її мати зайнята побутом, батько – старими автівками, а брат постійно ображає. Матильда раптом помічає, що здатна рухати предмети поглядом. Вона застосовує ці здібності, щоб захистити себе та інших дітей.

"Матильда": дивіться трейлер онлайн

Зворушливий і чарівний фільм показує, що ніколи не треба боятись бути собою.

"Пірати Карибського моря"

Капітан Джек Спарроу у багатьох асоціюється з дитинством та осінню. Саме про цього персонажа розповідає пригодницька стрічка. Життя чоловіка змінюється, коли його ворог викрадає корабель "Чорна перлина" та нападає на Порт Роял і викрадає доньку губернатора. Найшвидший корабель Британії на чолі з Джеком та другом дитинства Елізабет вирушає на порятунок.

"Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини": дивіться трейлер онлайн

Попри на холод за вікном, перегляд цієї франшизи принесе хвилю адреналіну та чудовий настрій до вашого осіннього вечора.