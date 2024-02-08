У лідерах новинки 2024: 10 найпопулярніших фільмів і серіалів на Netflix
Джерело:Netflix
На Netflix вже з'явився оновлений тижневий рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів, які переглядають у різних країнах світу. В Україні в лідери вибились нові стрічки, які презентували у 2024 році.
Що цікаво, у період з 29 січня по 4 лютого українці дивилися різножанрові кінокартини, кожна з яких вже підкорила мільйони глядачів у різних країнах світу. Тож у списку, який опублікуємо нижче, кожен знайде те, що до вподоби.
Цікаво Що подивитися після роботи: 5 нових фільмів для гарного настрою
Які серіали зараз дивляться на Netflix в Україні
Другий тиждень поспіль рейтинг серіалів очолює 6-серійна драма "Гризельда", що заснована на реальних подіях. У ній розповідається історія Гризельди Бланко, яка переїхала з Медельїна до Маямі, де стала "хрещеною матір'ю" місцевої наркоімперії.
"Гризельда": дивіться онлайн трейлер серіалу
Більше серіалів у рейтингу:
- "Берлін", 1 сезон;
- "Детектив Форст", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Паперовий будинок", 1 сезон;
- "Брати Сунь", 1 сезон;
- "Александр Великий: Становлення бога", 1 сезон;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Паперовий будинок", 3 сезон.
Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix
Найпопулярніші фільми на Netflix в Україні
Серед фільмів, які зараз найчастіше переглядають українці на Netflix, є нова стрічка для дітей – "Оріон і Темряк". За сюжетом, хлопчик із бурхливою уявою Оріон протистоїть своїм страхам у незабутній нічній подорожі з новим другом – величезною усміхненою істотою з іменем Темряк.
"Оріон і Темряк": дивіться онлайн трейлер фільму
Також зараз дивляться:
- "Зліт", 2024 рік;
- "Снігова спільнота", 2024 рік;
- "Мавка. Лісова пісня", 2023 рік;
- "Секрети домашніх тварин", 2016 рік;
- "Людина з Торонто", 2022 рік;
- "Червоне повідомлення", 2021 рік;
- "Довбуш", 2023 рік;
- "Ілюзія безпеки", 2023 рік;
- "Щенячий патруль у кіно", 2021 рік.