"У руках пса" чи "Дюна": який фільм отримав найбільше номінацій на Оскарі-2022
Американська кіноакадемія сьогодні, 8 лютого, оголосила номінантів на Оскар-2022. Лідером за кількістю номінацій став вестерн "У руках пса". "Дюна" Дені Вільньова посіла друге місце. Про ці та інші стрічки читайте нижче.
Картина "У руках пса" змагатиметься у 12 категоріях, а "Дюна" – у 10. Третє місце між собою розділили романтичний музичний фільм режисера Стівена Спілберга "Вестсайдська історія" та британська драма "Белфаст" (7), повідомляє 24 канал.
До слова Номінанти премії Оскар-2022: які стрічки боротимуться за золоту нагороду
Що відомо про номінантів на Оскар-2022: огляд фільмів
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У руках пса / The Power of the Dog
Драматичний вестерн "У руках пса", у якому головну роль зіграв Бенедикт Камбербетч, прозвучав у таких номінаціях:
- "Найкращий фільм";
- "Найкращий режисер" (Джейн Кампіон);
- "Найкраща чоловіча роль" (Бенедикт Камбербетч);
- "Найкраща актриса другого плану" (Кірстен Данст);
- "Найкращий актор другого плану" (Джессі Племонс та Коді Сміт-Макфі);
- "Найкращий звук";
- "Найкраща оригінальна музика";
- "Найкращий адаптований сценарій";
- "Найкращий монтаж";
- "Найкраща операторська робота";
- "Найкраща робота художника-постановника".
Що відомо про фільм
За інформацією Netflix, деспотичний, проте харизматичний фермер оголошує війну новій дружині брата та її сину-підлітку й знущається з них, доки назовні не виходить одна давня таємниця.
"У руках пса": дивіться трейлер з українськими субтитрами
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Дюна / Dune
Одну із найгучніших прем’єр 2021 року (з Тімоті Шаламе у головній ролі) номінували у таких категоріях:
- "Найкращий фільм";
- "Найкращі костюми";
- "Найкращий макіяж та зачіски";
- "Найкращий звук";
- "Найкраща оригінальна музика";
- "Найкращий адаптований сценарій";
- "Найкращий монтаж";
- "Найкращі візуальні ефекти";
- "Найкраща операторська робота";
- "Найкраща робота художника-постановника".
Про що розповідає фільм
У центрі подій – Пол Атрейдес, обдарований юнак, народжений для великої долі, яка досі була йому невідома. У фільмі він відправляється на найнебезпечнішу планету у Всесвіті, щоб забезпечити майбутнє сім’ї та свого народу.
"Дюна": дивіться український трейлер
Цікаво "Белфаст": що відомо про драму, яка претендує на звання найкращої у 2022 році
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Вестсайдська історія / West Side Story
Романтичний музичний фільм режисера Стівена Спілберга номінували на Оскар-2022 у таких категоріях:
- "Найкращий фільм";
- "Найкраща актриса другого плану" (Аріана Дебол);
- "Найкращі костюми";
- "Найкращий звук";
- "Найкраща операторська робота";
- "Найкраща робота художника-постановника".
Сюжет картини
За основу сюжету фільму взяли бродвейський мюзикл, що є адаптацією знаменитої історії кохання "Ромео і Джульєтти". Це фільм про закохану пару, яка перебуває у двох неприязних вуличних бандах. Автори "Вестсайдської історії" вирішили перенести сучасних героїв у Нью-Йорк 1957 року.
"Вестсайдська історія": дивіться український трейлер
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Белфаст / Belfast
Історія про дев’ятирічного хлопчика, на ім'я Бадді, отримала також 7 номінацій на найпрестижнішу премію Голлівуду – Оскар-2022:
- "Найкращий фільм";
- "Найкращий режисер" (Кеннет Брана);
- "Найкраща актриса другого плану" (Джуді Денч);
- "Найкращий актор другого плану" (Кіаран Хайндс);
- "Найкращий звук";
- "Найкраща оригінальна пісня" (Down to Joy);
- "Найкращий оригінальний сценарій".
Про що йдеться у картині
Події у фільмі відбуваються у 1969 році. Напівавтобіографічна стрічка "Белфаст" розповідає про життя північноірландської сім'ї робітничого класу та дитинство їх маленького сина під час заворушень у Белфасті, Північній Ірландії, з 15 серпня 1969 року до початку 1970 року.
"Белфаст": дивіться трейлер