Грають на інструментах і захоплюються в'язанням: хобі відомих акторів

Було б дивно вважати, що окрім акторської справи голлівудські зірки не мають інших захоплень. Іноді їм потрібне інше заняття, щоб відволіктись від сценаріїв і знімань.

Кожен із них має унікальні вподобання, які розкривають їхні особистості з різних сторін. 24 Канал розповість, що відомо про хобі відомих акторів.

Які хобі у голлівудських акторів?

Аманда Сейфрід

Акторка, яка нещодавно зіграла у фільмі "Служниця", має чимало цікавих занять, яким приділяє свій вільний час. До прикладу, вона обожнює грати на кларнеті, віддає перевагу аудіокнижкам, а також в'яже гачком.

Аманда має ще й гарну звичку – дарувати близьким друзям свої витвори.

Аманда Сейфрід / Кадр із фільму

Енн Гетевей

Зірка фільму "Диявол носить Prada", продовження якого вийде вже незабаром, просто обожнює дивитись футбол. Шанувальники знають, що Енн є фанаткою клубу "Арсенал".

Енн Гетевей / Кадр із фільму

Том Гарді

Актор, який просто геніально перевтілився у роль Альфі Соломонса у "Гострих картузах", є відданим бразильському джиу-джитсу. Тома часто можна побачити як учасника змагань, й він вважає, що цей спорт має для нього важливе місце для стану психологічного здоров'я.

Том Гарді / Кадр із фільму

Міллі Боббі Браун

Найбільшу популярність приніс акторці серіал "Дивні дива". Виявилось, що у звичайному житті вона захоплюється в'язанням. Усе почалось з того, що цим хобі вона почала займатись під час промотурів фільмів. І це дійшло до того, що навіть під час нанесення гриму Браун просто в'яже.

Міллі Боббі Браун / Кадр із серіалу

Ендрю Гарфілд

Виявилось, що актор має особливий талант до жонглювання. Коли Ендрю був дитиною, то його бабуся була переконана, що онук навчатиметься у цирковій школі і стане клоуном.

Ендрю Гарфілд / Кадр із фільму

Джейсон Момоа

Хто б міг подумати, що зірка "Аквамена" просто обожнює активний відпочинок. Джейсон віддає перевагу скелелазінню та їздою верхи на конях. Крім того, має ще одне цікаве хобі – реставрує вінтажні мотоцикли Harley-Davidson.

Джейсон Момоа / Кадр із фільму

