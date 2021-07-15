Які культові серіали вперше отримали українське звучання на SWEET.TV

SWEET.TV продовжує створювати україномовні аудіодоріжки для культових голлівудських фільмів і серіалів у проєкті "Hollywood українською". Нещодавно завершилася робота над озвучкою серіалів "Мільярди", "Декстер" і "Елементарно". Епізоди доступні в тарифі без доплат.

Сервіс продовжує створювати україномовну озвучку для культових голлівудських серіалів. З початку літа якісне україномовне звучання отримали три сезони серіалу "Елементарно" та сьомий сезон серіалу "Декстер". Також українською заговорили перші три сезони серіалу "Мільярди" – раніше він взагалі не мав україномовної версії.

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"Українці обожнюють серіали та, на жаль, не завжди мають можливість дивитися їх рідною мовою з якісним звучанням. Тож ми вирішили взяти ініціативу на себе та власним коштом створити ексклюзивну озвучку для культових голлівудських серіалів, що так полюбляють дивитися наші глядачі. Ми впевнені, що це потужний поштовх для популяризації української мови", – зазначає директор SWEET.TV Олександр Резунов.

Хто працює над ексклюзивним дубляжем?

До процесу створення дубляжу та озвучки у проєкті "Hollywood українською" від SWEET.TV зазвичай долучається велика робоча група, до складу якої входять найкращі експерти та редактори української кіноіндустрії.

Які проблеми виникають під час роботи над стрічками?

Деколи під час підготовки виникають дійсно палкі суперечки. Як, наприклад, під час дублювання фільму "Кримінальне чтиво". Стрічка наповнена "експресивними" діалогами з ненормативною лексикою, тож виникали сумніви, як краще перекладати її на українську мову, щоб не нашкодити атмосфері всього фільму.

Було два варіанти:

зробити дослівний переклад;

надати фразам український колорит.

Питання винесли на загальне обговорення, переміг другий варіант. В результаті онлайн-кінотеатр почав отримувати відгуки про те, що це найкращий його дубляж.

Фільми в українському дубляжі на SWEET.TV

"Форрест Ґамп";

"Найкращий стрілець";

"Красуня";

"День бабака";

"Щоденник Бріджит Джонс";

перші дві частини "Люди в чорному";

три фільми франшизи "Місія: Нездійсненна";

мультфільм "Шрек 2";

мультфільм "Мадагаскар" та інші.

Фільми доступні абонентам