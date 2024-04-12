З'явилися на екранах: серіали, що вже вийшли на Netflix у квітні

Попереду вихідні, а це означає – відпочинок і релакс. А що, як не нові серіали, допомагає гарно провести час. Так, на стрімінговій платформі Netflix вже вийшли новинки цього місяця, які однозначно припадуть глядачам до душі.

Кіно 24 підготувало 4 серіали, які вже вийшли на Netflix у квітні цього року. Тож приготуйте щось смачненьке, покличте друзів та насолоджуйтеся переглядом.

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"Ріплі"

Том Ріплі, відомий дрібний шахрай, був найнятий одним із найбагатших людей США для виконання важливого завдання. Ріплі, який ніколи не вважався великим гангстером, отримав завдання організувати повернення сина заможного бізнесмена з Італії до Америки у важливій і серйозній справі.

"Ріплі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Паразит: Сірі"

За сюжетом, на Землі з'явився новий вид розумних паразитів, який становить серйозну загрозу для людства. Ці організми здатні захоплювати мозок своїх жертв, змушуючи їх поїдати інших людей. Як та чи взагалі вдасться людству справитися з цією загрозою?

"Паразит: Сірі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Злочинці"

За сюжетом, що розвивається, напруженість між європейськими мафіями зростає, оскільки вони змагаються за володіння цінною монетою. "Відставний" зломщик сейфів об'єднує зусилля з гангстером-невдахою у зухвалому пограбуванні, що може стати останньою злочинною справою.

"Злочинці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Захоплення рейсу 601"

У новому серіалі глядачі вирушають у інтригуючу подорож, слідкуючи за жахливою історією захоплення пасажирського літака над Колумбією. Терористи, що стоять за нападом, вимагають звільнення політичних в'язнів і великого викупу, змушуючи уряд шукати рішення.

Серед хаосу пілот і стюардеси приймають виклик, розробляючи зухвалий план, щоб перехитрити злочинців і запобігти потенційній катастрофі. Їхні героїчні зусилля демонструють, на що вони готові піти заради безпеки всіх, хто перебуває на борту.

"Захоплення рейсу 601": дивіться онлайн трейлер серіалу

Любителям кіно варто підготуватися до перегляду цих новинок, які вже вийшли у квітні на Netflix. Адже ці стрічки точно захоплять цікавим та гострим сюжетом.