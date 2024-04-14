3 серіали на Netflix, які стоять на п'єдесталі популярності в Україні

Вихідні – це чудовий час, аби провести його з хорошим та цікавим серіалом. Netflix традиційно оприлюднив дані про найпопулярніші серіали, яким віддають перевагу глядачі в Україні.

Тож, якщо ви шукали, який серіал можна почати дивитися, то ця добірка саме для вас. Кіно 24 підготував 3 серіали, які зараз найпопулярніші на Netflix в Україні.

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"Проблема трьох тіл"

Нещодавно Netflix випустив восьмисерійний серіал, заснований на відомій трилогії Лю Цисіна "Пам'ять про минуле Землі". Серіал запрошує глядачів у захопливу науково-фантастичну подорож крізь час і простір. Стрічка заглиблюється в історію, яка бере свій початок у Китаї 1960-х років.

У центрі сюжету – переломний момент у житті молодої жінки на ім'я Веньцзе, рішення якої запускає ланцюг подій, що виходять за межі часу і простору, зрештою, даючи далекосяжні наслідки, що охоплюють весь всесвіт. Щоб запобігти кризі, що насувається, група блискучих вчених, відомих як Оксфордська п'ятірка, повинна об'єднатися і почати діяти.

"Проблема трьох тіл": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Злочинці"

За сюжетом, мафія всієї Європи ворогує через одну безцінну монету. Зламувач сейфів, який відійшов від справ, об'єднується з гангстером-невдахою для останнього пограбування.

"Злочинці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кепські динозаври"

За сюжетом, кумедна родина тиранозаврів блукає яскравим доісторичним світом, беручи участь у витівках з іншими динозаврами. Від дослідження їхнього яскравого доісторичного світу до взаємодії з бешкетними динозаврами, цей мультсеріал обіцяє розважити і захопити глядачів.

"Кепські динозаври": дивіться онлайн трейлер мультсеріалу

Готуйтеся до перегляду серіалів, які зараз найпопулярніші серед українців на Netflix. Вони обіцяють заполонити глядачів своїми цікавими сюжетами.