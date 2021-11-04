З якими супергероями знайомить нас фільм "Вічні": ексклюзивний опис кожного

Зустрічайте в кінотеатрах України 25 фільм кіновсесвіту Marvel. Сьогодні, 4 листопада, відбулася прем’єра блокбастеру "Вічні". Стрічка познайомить глядачів з 10-ма супергероями, які вперше з’являться на великих екранах.

Фільм "Вічні" розказує про групу героїв з далекої галактики, які захищали людей з давніх часів. Коли монструозні істоти Девіанти, яких вважали зниклими, несподівано повернулись, Вічні змушені возз’єднатись, щоб захистити людство знову.

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Хто такі Вічні?

Комікс "Вічні" Джека Кірбі вперше було опубліковано 1976 року, і ця книга стала натхненням для стрічки. Вічні – це раса безсмертних прибульців з далекої планети Олімп, які прилетіли на Землю тисячі років тому, щоб захистити її від хижих прибульців Девіантів. Про загрозу від Девіантів Вічних сповістили Целестіали, космічна раса, яка вперше згадується у стрічці "Вартові Галактики".

Історія розвивається у двох часових проміжках. Один – у минулому, коли Вічні діяли як злагоджена команда та майже родина. Інший – це сучасність, коли група розпалась, і вони живуть серед людей, приховуючи свою сутність. Але загроза повернення Девіантів, які можуть знищити людство, означає, що потрібно покласти край непорозумінням та знову об’єднатись.

"Вічні" 2021: дивіться український трейлер

Серсі (Джемма Чан)

Серсі – мислителька. Вона здатна змінювати об’єкти. Серсі надійна і турботлива, використовує свій розум і сили, щоб допомогти тим, хто цього потребує.



Серсі / Фото з Кіноріуму

Ікаріс (Річар Медден)

Ікаріс – боєць, наділений надзвичайною силою. Його космічна енергія дозволяє йому літати та стріляти потоками енергії з очей. Він дуже відповідально ставиться до своїх обов’язків, як Вічного.



Ікаріс / Фото з Кіноріуму

Аяк (Сальма Гаєк)

Аяк – єдина з Вічних, яка має прямий зв’язок з Целестіалами. Вона матріарх та духовна лідерка Вічних. Вона керує групою та підтримує їх, як особистостей. Космічна енергія пульсує в Аяк, дозволяючи їй спілкуватись з Целестіалами та рятувати Вічних, людей і тварин.



Аяк​ / Фото з Кіноріуму

Тена (Анджеліна Джолі)

Тена – дуже могутня Вічна та неймовірна воїтелька. Разом зі своїм другом, Ґільґамешом, вона одна з найсильніших у групі.

Тена може створювати зброю з космічної енергії, яка змінюється за її бажанням під час бою. Вона може створити меч, який може перетворитися на спис, а потім плавно на два мечі.



Тена / Фото з Кіноріуму

Друїґ (Баррі Кіоган)

Друїґ може застосовувати свої сили, щоб впливати на Вічних. І так само він залучав свої здібності на людей у час конфліктів протягом 7 тисяч років.

Згодом він розчарувався через розбрат, який існує всередині людства, і хотів би мати можливість застосовувати свої сили, щоб змінювати хід історії. Але проти цього виступають Аяк та Целестіали.



Друїґ / Фото з Кіноріуму

Кінґо (Кумейл Нанджіані)

Кінґо здатний випромінювати потужні промені енергії з рук. Він ентузіаст та дуже надійний. Кінґо захоплюється Ікарісом та хоче бути таким само героїчним і важливим.



Кінґо / Фото з Кіноріуму

Фастос (Браян Тайрі Генрі)

Здібності Фастоса дозволяють йому допомагати людству розвиватись. Він один з найрозумніших людей у всесвіті, винахідник. Як і Серсі, Фастос прихильно ставиться до світу людей та насолоджується їхньою компанією. Також Фастос може розуміти та комунікувати з машинами та пристроями.



Фастос / Фото з Кіноріуму

Ґільґамеш (Дон Лі)

Ґільґамеш – найсильніший з Вічних. Він використовує космічну енергію, щоб утворити екзоскелет, який його підсилює. Коли не б’ється, Ґільґамеш дуже добрий та насолоджується життям. Він дуже близький з Теною та захищає її.



Ґільґамеш / Фото з Кіноріуму

Маккарі (Лорен Рідлофф)

Космічна енергія робить Маккарі найшвидшою жінкою у всесвіті. Вона бігає швидше за світло. У наші дні вона розчарувалася у людях і втомилась від життя на Землі.

Маккарі – перший глухий персонаж MCU. Її грає Лорен Рідлофф, актриса, відома своєю роллю у серіалі "Ходячі мерці".



Маккарі / Фото з Кіноріуму

Спрайт (Лія Мак-Ґ’ю)

Спрайт – воїтелька та майстерна оповідачка. Вона може створювати ілюзії з космічної енергії та робити себе невидимою. Їй 7 тисяч років, і вона існує в тілі 12-річної дівчинки. Спрайт страждає від того, що до неї ставляться, як до дитини.



Спрайт / Фото з Кіноріуму

Карун (Гаріш Пател)

Карун – відеооператор Кінґо. Десятиліття він був найкращим другом Кінґо та його зв’язком з людством.



Карун зліва / Скриншот з ролику Bollywood