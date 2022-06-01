"Якість нашого продукту виросте в рази": Цимбалюк про ріст українського кіно після перемоги

Тарас Цимбалюк вірить, що після перемоги буде відчутний ріст українського кіно. За його словами, світ тепер назавжди запам’ятає, що таке Україна.

Цимбалюк про ріст українського кіно після перемоги

У своєму інстаграмі актор написав, що зараз усі актори, люди мистецтва, мають шанс – зніматися в серіалах та фільмах на території своєї землі. Але зараз головне перемога, котра з кожним днем все ближче!

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Я вірю, що і якість нашого продукту виросте в рази. І будуть відчутно збільшуватись співпраці з передущими світовими кіностудіями!,

– написав Цимбалюк.

Як зауважив актор "Спіймати Кайдаша", російський окупант дав величезного маху. Він продовжує знищувати все українське. Але культура, за словами зірки, це могутня зброя кожного народу.

Актор "Спіймати Кайдаша" про російських знаменитостей

"Пішовши на нас війною, вони тотально підштовхують нас, зрештою, відмовитися від усього російського. Тут вочевидь тріщить їх сумнівна дальновидність", – зізнався Цимбалюк. Крім цього, він написав: "Я вже підкреслював, як несправедливо обставини тут славили російських "звьозд" і яка дискримінація неслась в бік наших акторів".

Українська знаменитість Тарас Цимбалюк згадав, як вони з ними товаришували, хрестили дітей і вважали, що були друзями. Зараз актор знає, що дуже помилявся.



Бекстейдж зі зйомок серіалу "Ангели-2" / Фото з інстаграму актора

Нагадаємо, зірка серіалу "Кріпосна" раніше вже висловлювався про російських колег. Він засудив Антона Батирєва, з яким він спілкувався з 2014 року, та Дмитра Пчелу, назвавши його шматком г*вна.

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До речі, Антон Батирєв разом з Дмитром Пчелою знімалися в багатьох українських та російських проєктах. Після того, як Росія напала на Україну, Батирєв заявив, що йому не соромно бути росіянином, а до свого повідомлення прикріпив картинку з символом Z та георгіївською стрічкою. Водночас Пчела оприлюднив чорний квадрат і написав "Ні війні". Пізніше він не висловлювався на підтримку України.

Нещодавно Батирєва засудили також Андрій Федінчик, який зараз служить в ТрО, та його дружина Наталка Денисенко.