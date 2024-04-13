Посів перше місце: який фільм найпопулярніший на Нетфлікс в Україні

Стрімінгова платформа Netflix оприлюднила дані про найпопулярніші фільми та серіали, яким віддають перевагу глядачі. Аналіз цих рейтингів свідчить про значний інтерес до новинок серед українських користувачів сервісу.

Так, на сьогодні найбільший успіх у нашої аудиторії Netflix має новий фільм під назвою "Плата за страх". Кіно 24 розповість про що цей фільм.

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"Плата за страх"

Чотирьох найманців найняла нафтова компанія для перевезення нітрогліцерину, завантаженого у дві вантажівки, з метою гасіння масштабної пожежі на нафтовій свердловині. Шукачі пригод мають здійснити небезпечну подорож через пустелю на сотні кілометрів, долаючи численні небезпеки та виклики. За свої послуги вони отримають солідну винагороду та допомогу у виїзді з країни.

"Плата за страх": дивіться онлайн трейлер фільму

Не пропустіть можливість переглянути цікаву стрічку, яка наразі є одним з найпопулярніших фільмів на Netflix серед глядачів в Україні. Вмощуйтесь зручніше та пориньте у цей фільм, який обов'язково варто переглянути.