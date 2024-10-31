Який фільм подивитися на Геловін: 50 найкращих варіантів

Уже сьогодні, 31 жовтня, настав наймістичніший день у всьому році – Геловін. І хоч це свято відзначають далеко не всі, відчути особливу геловінську атмосферу хочеться багатьом. Тому поки хтось розмірковує над найкращим костюмом, інші шукають ідеальний варіант кіно.

У ніч Геловіну можна полоскотати собі нерви якісним фільмом. Редакція Кіно 24 зібрала різноманітні варіанти стрічок, які можна переглянути у Геловін. Тут і найкращі класичні жахастики, і психологічні трилери, які витримали випробування часом.

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Якісь з цих картин прямо асоціюються з цим святом, якісь розповідають про магію, відьом і вампірів. Обрати можна й більш сімейний варіант – комедійні чи анімаційні жахастики, що сподобаються представникам будь-якого покоління. Обирайте той фільм, що сподобається вам найбільше.

50 фільмів, які варто подивитися на Геловін

"Субстанція" (2024) "Бітлджюс Бітлджюс" (2024) "M3GAN" (2023) "Говори до мене" (2023) "Тіло, тіло, тіло" (2022)

"Тіло, тіло, тіло": дивіться трейлер онлайн

"Ноу" (2022) "Людина-невидимка" (2020) "Ми" (2019) "Маяк" (2019) "Апостол" (2018) "Спадковість" (2018) "Тихе місце" (2018) "Пташиний короб" (2018) "Пастка" (2017) "Воно" (2017)

"Воно": дивіться трейлер онлайн

"Коко" (2017) "Чим ми займаємось у тінях" (2015) "Відьма" (2015) "Дівчина повертається одна вночі додому" (2014) "Бабадук" (2014) "Окулус" (2013) "Чорний лебідь" (2010) "Кораліна у світі кошмарів" (2009) "Тіло Дженніфер" (2009) "Вітаємо у Зомбіленді" (2009)

"Вітаємо у Зомбіленді": дивіться трейлер онлайн

"Зуби" (2007) "Свіні Тодд" (2007) "Будинок воскових фігур" (2005) "Труп нареченої" (2005) "Інші" (2001) "Перевертень" (2000) "Шосте чуття" (1999) "Сонна лощина" (1999) "Практична магія" (1998) "Крик" (1996)

"Крик": дивіться трейлер онлайн

"Каспер" (1995) "Фокус Покус" (1993) "Жах перед Різдвом" (1993) "Мовчання ягнят" (1991) "Мізері" (1990) "Сяйво" (1980) "Жах Амітивіля" (1979) "Хелловін" (1978) "Керрі" (1976) "Щелепи" (1975)

"Щелепи": дивіться трейлер онлайн