3 фільми, які треба дивитися, коли хочеться плакати

Плач – це зовсім не слабкість, а спосіб звільнитися від негативних емоцій, позбутися того тягаря, який на душі. Однак далеко не всі люди можуть плакати, коли погано. Допомогти зробити це може перегляд фільмів.

Часто, переживаючи за головних героїв, ми відволікаємося від зовнішніх проблем, дозволяємо собі бути слабкими. У новій добірці 24 Каналу знайдете кілька стрічок, які варто подивитися, коли хочеться виплакатися.

Зверніть увагу З азартом до пригод: 4 фільми про тих, хто не боїться ризикувати

"Лев"

Рік: 2016

Жанр: драма

Країна: США, Австралія, Велика Британія

Вік: 16+

Рейтинг IMDb: 8.0

5-річний Сару, що походить з бідної індійської родини, загубився на вокзалі. Він потрапив до притулку, звідки у свою сім'ю його забирає подружжя за Австралії. Друзі радять хлопчику використати Google Earth, щоб відшукати свою рідну сім'ю.

"Лев": дивіться онлайн трейлер фільму

"До зустрічі з тобою"

Рік: 2016

Жанр: драма, романтичний

Країна: Велика Британія, США

Вік: 12+

Рейтинг IMDb: 7.4

Ця екранізація однойменного роману британської письменниці Джоджо Мойєс точно не залишить байдужим нікого. Головна героїня – 26-річна Луїза Кларк впевнена, що дуже любить свою роботу в кав'ярні й зовсім не кохає Патріка, з яким зустрічається вже тривалий час. Одного разу Луїзу звільняють і це кардинально змінює її життя.

Вона влаштовується доглядачкою до Вільяма Трейнора, який в минулому вів дуже активний та екстремальний спосіб життя, а тепер повністю паралізований. Це пригнічує його настільки, що чоловік прагне покінчити з життям. Луїзі вдається зробити його сірі будні яскравими та показати, що все ще є сенс прокидатися вранці.

"До зустрічі з тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Інгрід їде на Захід"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Рік: 2017

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Вік: 18+

Рейтинг IMDb: 6.6

Головна героїня є досить привабливою дівчиною, вважає себе цілком адекватною, але часом її вчинки та поведінка говорять геть інше. Хоч цей фільм називають комедією, та розповідається в ньому про самотність, що лягає і спонукає дівчину створювати фальшиву особистість через закоханість у друга.

Якщо без спойлерів – обережно, фінал цієї стрічки може розбити серце.

"Інгрід їде на Захід": дивіться онлайн трейлер фільму