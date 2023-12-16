3 фільми, які покращать настрій і допоможуть розвантажитися

Перегляд фільму – часто найкращий відпочинок. Важливо лише підібрати вдалі фільми, які покращать настрій та допоможуть хоч на трохи забути про щоденні турботи.

Раніше ми писали про фільми, які треба дивитися, коли хочеться плакати, а зараз 24 Канал пропонує ознайомитися з трьома стрічками, які точно не залишать вас без позитивних емоцій.

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"Освідчення"

Рік: 2009

Жанр: драма, комедія, мелодрама

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6.7

Ендрю Пексон працює у великому видавництві помічником деспотичної Маргарет Тейт, однак мріє про посаду редактора. Одного разу він отримує такий бажаний шанс. У Маргарет закінчується робоча віза, тож, щоб не втрачати хорошу роботу й не отримати депортацію на батьківщину, вона вигадує план – одруження з Ендрю.

"Освідчення": дивіться онлайн трейлер фільму

"Байстрюки"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Рік: 2017

Жанр: комедія

Країна: США

Рейтинг IMDb: 5.5

Сюжет розгортається навколо двох братів, які все життя витрачають на вечірки та дівчат. Однак є одна проблема, яка турбує їх вже тривалий час. Чоловіки не знають свого батька і вирішують відшукати його. На цьому шляху вони зіткнуться з багатьма пригодами та смішними моментами, які точно не дозволять глядачам нудьгувати.

"Байстрюки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нестримне весілля"

Рік: 2022

Жанр: екшн, мелодрама, комедія

Країна: США

Рейтинг IMDb: 5.4

Завершуємо нашу добірку комедією з Дженніфер Лопес, яка зіграла головну роль – наречену Дарсі. Дівчина разом з коханим Томом спланувала весілля на віддаленому острові, продумала кожну деталь. Однак все стається зовсім не так, як запланували наречені.

Гості стають заручниками банди головорізів, а молодята тікають тропічними лісами, бувши прикутими одне до одного кайданками. Перед цим вони пережили чимало перипетій, тож бій з озброєними терористами видається справжньою дрібницею.

"Нестримне весілля": дивіться онлайн трейлер фільму