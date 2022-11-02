Фільм "Хороший медбрат" вибився в лідери на Netflix: чому варто подивитися стрічку

Netflix оновив рейтингові списки за період з 24 по 30 жовтня. Найбільше українці переглядали фільм "Хороший медбрат" з Джессікою Честейн та Едді Редмейном. Що це за стрічка і чи варто дивитися – читайте далі.

Кожного вівторка Netflix публікує списки найпопулярніших фільмів та серіалів стрімінгу у різних країнах на окремому сайті "Топ 10 на Netflix". Окрім картини "Хороший медбрат", в Україні надали перевагу серіалу "З нуля".

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"Хороший медбрат" – фільм, який найбільше дивилися українці на Netflix

Найпопулярнішим фільмом за період з 24 по 30 жовтня стала стрічка "Хороший медбрат". Вона розповідає про медсестру у ролі Джессіки Честейн, яка підозрює, що її колега, в якого перевтілився Едді Редмейн, відповідальний за низку смертей у лікарні серед пацієнтів. Трилер захоплює з першого кадру, а зірковий склад тільки підігріває інтерес до перегляду.

Шанувальники вже висловили свої думки після перегляду:

"Хороший медбрат" більше про довіру до людей та про систему, яка неодноразово підводила, і це інтимна двостороння гра між зірками Едді Редмейном та Джесікою Честейн".

"Гострий, як бритва, темп і споглядальні моменти режисера Тобіаса Ліндхольма створюють напружену дію – обидва актори чудові у своїх ролях і витончено ділять центр уваги".

"Сила фільму полягає в потужній грі Честейн та Редмейна, які можуть перетворити навіть лікарську помилку на захопливий, наелектризований рахунок".

"Джессіка Честейн та Едді Редмейн блискуче зіграли у цій солідній, неквапливій кримінальній драмі, заснованій на реальних подіях"

"Хороший медбрат" — фільм, який варто подивитися, особливо через виступи зірок Едді Редмейна та Джессіки Честейн.

"Хороший медбрат" 2022: дивіться трейлер

Більше популярних фільмів Netflix:

"Школа добра і зла", 2022 рік;

"На Західному фронті без змін", 2022 рік;

"Найщасливіша дівчина на світі", 2022 рік;

"Загублена куля", 2020 рік;

"Пограбування Муссоліні", 2022 рік;

"Прокляття Брідж-Голлоу", 2022 рік;

"Телефон містера Герріґена", 2022 рік;

"Червоне повідомлення", 202 рік;

"Співай", 2016 рік.

Цікаво, що минулого тижня українці найбільше переглядали фільм "Школа добра і зла". У центрі сюжету – двоє юнок, яких відправили з селища Гавальдон навчатись у Школу добра і зла. Саме там вони зустрінуться із принцами та принцесами, героями казок та чарівниками. Одна із дівчат потрапляє у Школу зла, а інша – Школу добра. Перед якими труднощами вони постануть, і чи пройде перевірку на міцність їхня дружба – дізнавайтеся після перегляду.

"Школа добра і зла" 2022: дивіться трейлер онлайн

"З нуля" – найкращий серіал серед українців на Netflix

За період від 24 по 30 жовтня в лідери вибився 1 сезон серіалу "З нуля". Це мінісеріал про кохання, який покаже, як американка в Італії закохується в сицилійця. Серіал створений за мотивами бестселера "Нью-Йорк таймс".

"З нуля": дивіться трейлер онлайн

Більше популярних серіалів Netflix:

"Відьмак", 1 сезон, 2019 рік;

"Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера", 1 сезон, 2022 рік;

"Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо", 1 сезон, 2022 рік;

"Варвари", 2 сезон, 2022 рік;

"Імператриця", 1 сезон, 2022 рік;

"Вигадана Анна", 1 сезон, 2022 рік;

"Корона", 1 сезон, 2016 рік;

"Дивні дива", 4 сезон, 2022 рік.

Минулого тижня українцям дуже сподобався серіал "Наглядач". У центрі історії – подружня пара, яка зазнає переслідувань після переїзду до дому своєї мрії у Нью-Джерсі. У головних ролях – Боббі Каннавале, Наомі Воттс, Нома Думезвені, Дженніфер Кулідж та інші.

"Наглядач" 2022: дивіться трейлер