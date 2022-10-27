Який фільм чи серіал вибрати на вечір: найпопулярніші стрічки Netflix серед українців

Вечір, проведений за переглядом цікавого фільму чи серіалу, точно додасть вам настрою та допоможе розслабитися. Якщо вам складно знайти стрічку – ми допоможемо.

Варто сказати, що Netflix щовівторка оновляє списки рейтингових стрічок у різних країнах світу на окремому сайті "Топ 10 на Netflix". Зокрема в Україні зараз найбільше дивляться серіал "Наглядач" та фільм "Школа добра і зла". Спробуйте і ви, може вам сподобається котрийсь проєкт з переліку.

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Який фільм чи серіал обрати на вечір: рейтинговий список від Netflix

Рейтингові списки Netflix ґрунтуються на загальній кількості годин перегляду в перші 28 днів трансляції. Нижче знайомтеся з тими стрічками, які дивилися українці на стрімінгу за період від 17 до 23 жовтня.

Найпопулярніші серіали Netflix в Україні

Найпопулярнішим серіалом цього періоду став "Наглядач" (The Watcher). Його прем’єра відбулася 13 жовтня 2022 року. Серіал має 7 серій, над якими працювали Раян Мерфі, Періс Барклай, Дженніфер Лінч, Ян Бреннан і Райлі Сміт.

У центрі історії – подружня пара, яка зазнає переслідувань після переїзду до дому своєї мрії у Нью-Джерсі. У головних ролях – Боббі Каннавале, Наомі Воттс, Нома Думезвені, Дженніфер Кулідж та інші.

"Наглядач" 2022: дивіться трейлер

Більше найпопулярніших серіалів на стрімінгу

"Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера", 1 сезон;

"З нуля", обмежений серіал;

"Імператриця", 1 сезон;

"Варвари", 2 сезон;

"Вигадана Анна", 1 сезон;

"Династія", 2 сезон;

"Корона", 1 сезон

"Дивні дива 4";

"Варвари", 1 сезон.

Найпопулярніші серіали Netflix в Україні: рейтинг / Фото Netflix

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Найпопулярніші фільми Netflix в Україні

Найпопулярнішим фільмом став "Школа добра і зла" режисера Пола Файга за сценарієм Ванесси Тейлор та Девіда Магі. Стрічка заснована на однойменному бестселері 2013 року Сомана Чайнані.

У центрі сюжету – двоє юнок, яких відправили з селища Гавальдон навчатись у Школу добра і зла. Саме там вони зустрінуться із принцами та принцесами, героями казок та чарівниками. Одна із дівчат потрапляє у Школу зла, а інша – Школу добра. Перед якими труднощами вони постануть, і чи пройде перевірку на міцність їхня дружба – дізнавайтеся після перегляду.

"Школа добра і зла" 2022: дивіться трейлер онлайн

Більше найпопулярніших фільмів на стрімінгу

"Найщасливіша дівчина на світі", 2022 рік;

"Прокляття Брідж-Голлоу", 2022 рік;

"Телефон містера Герріґена", 2022 рік;

"Співай", 2016 рік;

"Армія злодіїв", 2021 рік;

"Червоне повідомлення", 2021 рік;

"Бебі бос", 2017 рік;

"Час для себе", 2022 рік;

"Сіра людина", 2022 рік.

Найпопулярніші фільми Netflix в Україні: рейтинг / Фото Netflix