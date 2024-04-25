Цікава історія про дорослішання і материнство: який серіал можна подивитись всією сім'єю
Підлітковий серіал "Джинні й Джорджія" підійде для перегляду не тільки молодому поколінню, але і їхнім батькам. Це чудовий вибір для сімейного вечору за телеекраном.
Серіал "Джинні й Джорджія" можна переглянути на стримінговій платформі Netflix. Вийшло вже 2 його сезони, а в травні 2023 серіал продовжили на 3 та 4 сезони, пише Кіно 24.
До слова Захопливі фільми, які доводять, що у житті немає нічого неможливого
Про що серіал "Джинні й Джорджія"Країна: США
Рік: 2021 – дотепер
Жанр: драма, комедія
Рейтинг IMDb: 7.4
Історія розповідає про Джинні й Джорджію – це мати та донька, які перебувають у дуже близьких, але співзалежних стосунках. Джорджія народила дочку у 15 років і всім серцем вона прагне влаштувати краще життя для своїх дітей, ніж було в неї. Через це вона постійно переїжджає, щоб залишити всі проблеми позаду.
"Джинні й Джорджія": дивіться трейлер онлайн
Водночас юній Джинні доводиться постійно адаптовуватися до нових обставин, вчитися вибудовувати кордони та особистий простір, а також знаходити щоразу інших друзів.
Серіал зачіпає глядача тим, як драматичні лінії сплітаються з комедійними в одне ціле. Адже попри кумедні ситуації тут розкриваються складні теми – депресії та селфхарму у підлітків, самотнє материнство, аб'юз та проблеми жінок, стосунки батьків і дітей.
Які фільми можна подивитися всією сім'єю
Раніше ми розповідали про фільми, які теж можна подивитися всією сім'єю.
- "Русалонька" – історія про Аріель у новому форматі.
- "Порятунок Рубі" – розповідь про поліціянта, який вибрав собі у партнери собаку Рубі.
- "Аліта: Бойовий ангел" – фільм переносить у часи після Третьої світової війни, де доктор-кібернетик знаходить частину кіборга-дівчини та надає їй життя.