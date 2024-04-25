Цікава історія про дорослішання і материнство: який серіал можна подивитись всією сім'єю

Підлітковий серіал "Джинні й Джорджія" підійде для перегляду не тільки молодому поколінню, але і їхнім батькам. Це чудовий вибір для сімейного вечору за телеекраном.

Серіал "Джинні й Джорджія" можна переглянути на стримінговій платформі Netflix. Вийшло вже 2 його сезони, а в травні 2023 серіал продовжили на 3 та 4 сезони, пише Кіно 24.

До слова Захопливі фільми, які доводять, що у житті немає нічого неможливого

Про що серіал "Джинні й Джорджія"

: США: 2021 – дотепер: драма, комедія: 7.4

Історія розповідає про Джинні й Джорджію – це мати та донька, які перебувають у дуже близьких, але співзалежних стосунках. Джорджія народила дочку у 15 років і всім серцем вона прагне влаштувати краще життя для своїх дітей, ніж було в неї. Через це вона постійно переїжджає, щоб залишити всі проблеми позаду.

"Джинні й Джорджія": дивіться трейлер онлайн

Водночас юній Джинні доводиться постійно адаптовуватися до нових обставин, вчитися вибудовувати кордони та особистий простір, а також знаходити щоразу інших друзів.

Серіал зачіпає глядача тим, як драматичні лінії сплітаються з комедійними в одне ціле. Адже попри кумедні ситуації тут розкриваються складні теми – депресії та селфхарму у підлітків, самотнє материнство, аб'юз та проблеми жінок, стосунки батьків і дітей.

Які фільми можна подивитися всією сім'єю

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