"Пуститися берега" займає перше місце в рейтингу найкращих серіалів за версією IMDb з оцінкою 9.5/10. Мільйони користувачів з усього світу поставили йому найвищий бал. 24 Канал детальніше розповість про серіал і в чому його феномен.

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Телесеріал створений Вінсом Ґілліґаном. Головну роль хіміка зіграв Браян Кренстон, його дружину – Анна Ганн, а колишнього учня – Аарон Пол. За акторську майстерність Кренстон отримав численні нагороди, серед яких "Золотий глобус", а Пол – премію Еммі.

Шоу транслювалося з 2008 по 2013 рік. Воно складається з 5 сезонів та 62 серій.

Сюжет серіалу: від учителя до наркобарона

"Пуститися берега" розповідає історію Волтера Вайта – вчителя хімії, який дізнається про свій смертельний діагноз – невиліковний рак легенів.

У спробі забезпечити свою сім'ю після смерті він пускається берега й вирішує використати свої знання для виготовлення метамфетаміну. Разом зі своїм колишнім учнем Джессі Пінкманом він поступово перетворюється з чесної людини на злочинця, відомого під псевдонімом "Гайзенберг".

"Пуститися берега": дивіться трейлер онлайн

Окремі епізоди серіалу також отримали надвисокі оцінки. Наприклад, епізод "Озимандія" ("Ozymandias") з п'ятого сезону має ідеальний рейтинг 10/10 на IMDb. Він вважається одним із найкращих в історії телебачення завдяки своїй напруженій та емоційній розповіді.

Чому серіал вартий перегляду

"Пуститися берега" став не просто серіалом, а шедевром кіномистецтва, що вже роки поспіль захоплює глядачів. Шоу сповнене культових моментів, що стали надбанням попкультури. Від протистоянь між героями до напружених сцен виготовлення наркотиків – епізоди тримають у напрузі та довго не виходять з пам'яті.



"Пуститися берега" / Кадр з серіалу

Тут підіймаються теми моралі й злочинності, серіал змушує задуматись про наслідки наших легковажних вчинків, небезпечний вплив влади. Увага до деталей, баланс гумору й драми роблять серіал витвором мистецтва.