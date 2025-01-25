Став впізнаваним у всьому світі: який серіал є найпопулярнішим за всі часи

Кіноіндустрія вражає кількістю серіалів, яких щороку стає щоразу більше. Та серед усіх них є ті, які знають у всьому світі – вони стали феноменами й навіть зробили вклад у попкультуру.

Найпопулярнішим серіалом зараз є "Гра престолів" – культовий телепроєкт, який завоював серця мільйонів глядачів у всьому світі. На це вказують рейтинги IMDb – саме "Гра престолів" отримала найбільше число оцінок.

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Серіал "Гра престолів" заснований на серії книг Джорджа Р. Р. Мартіна "Пісня льоду та полум'я". Його трансляція розпочалася у 2011 році на каналі HBO і тривала до 2019 року. Він складається з 8 сезонів та 73 епізодів.

Сюжет серіалу

Події розгортаються у вигаданому світі на континенті Вестерос, де пори року тривають дуже довго. Напередодні зими Вестерос заповнили політичні інтриги та громадянська війна у боротьбі за владу. Король найбільшої держави Роберт Баратеон просить свого друга Неда Старка стати його радником, поки Ланістери хочуть відвоювати контроль над Вестеросом.

На іншому континенті Таргарієни шукають союзників, щоб повернути трон Семи Королівств. Всі ці конфлікти призводять до війни, а тим часом на півночі прокидається Король Ночі.

"Гра престолів": дивіться трейлер онлайн

Чому серіал варто подивитися

Серіал відомий заплутаним і непередбачуваним сюжетом, численними інтригами та політичними змовами. Життя головних персонажів часто опинялось під загрозою, що тримало аудиторію в напрузі. Глядачів приваблювали також масштаби зйомок, декорації та спецефекти. А елементи фентезі вдало доповнювали сюжет.

"Гра престолів" стала справжнім культурним феноменом. Упродовж виходу серіалу фани обговорювали різноманітні теорії щодо розвитку сюжету, створювалось безліч мемів. Фрази "Зима близько" (Winter is coming) чи "Всі люди повинні померти" (Valar Morghulis), стали впізнаваними для багатьох.

Останні сезони "Гри престолів" не викликали такого захвату, як перші. Не всім фанатам сподобались сюжетні рішення та розвиток подій. Попри це, серіал однозначно – один з найпопулярніших зараз. Він вплинув на попкультуру та підкорив серця багатьох.