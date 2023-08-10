Понад 18 тисяч серій за 72 роки: що відомо про найдовший серіал у світі "Дороговказне світло"

"Дороговказне світло" – найдовша телевізійна мильна опера в історії США. Стартувавши як радіошоу у 1930 – 1950-х роках, шоу здобуло популярність і з 1952 до 2009 року транслювалося на телевізійних екранах через канал CBS.

"Дороговказне світло" стало однією з перших телевізійних мильних опер та найдовшим серіалом у світі. Упродовж 72 років шоу виходило в ефір – 15 років на радіо, 4 роки одночасно на радіо та телебаченні, і ще 53 роки на телебаченні. Загалом було випущено 18262 епізоди, загальна тривалість яких становить 169 днів, 10 годин і 15 хвилин, або 236430 хвилин, передає 24 Канал.

Дивіться також Як змінилися актори серіалу "Друзі" за 29 років: деяких не впізнати

Серіал, який виходив 57 років: що відомо про "Дороговказне світло"

"Дороговказне світло" був відомий своїм складним та заплутаним сюжетом, який охоплював багато різних сімей та персонажів. Головні родини, які з'являлися в серіалі, включали Баєрів, Рутерленджів, Робертсів, Голденів, Грантів, Норрісів, Флетчерів, Мейсонів, Торпів, Мерлерів, Сполдінгів та інших.

Назва серіалу виникла з сюжетної лінії 1937 року, коли один з ключових персонажів, Рутлендж, завжди залишав світло у своєму будинку. Це символізувало постійну його готовність надати допомогу та притулок тим, хто потрапив у скрутне становище.

"Дороговказне світло" – найдовший серіал у світі / RDF Television

Останній епізод серіалу вийшов 18 вересня 2009 року. Після завершення виробництва керівництво каналу CBS відзначило, що "Дороговказного світла" займає важливе місце в історії телебачення.

З моменту створення цей серіал мав 375 номінацій на різноманітних преміях та отримав 98 нагород.

"Дороговказне світло": дивіться фрагмент зі серіалу 2009 року