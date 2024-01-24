Новий турецький серіал з небанальним сюжетом та високим рейтингом

Турецькі серіали завжди приваблюють глядачів гострими сюжетами та емоційними моментами. Однак часто події відбуваються досить передбачувано й увагу глядача втримують лише улюблені актори.

Але так не завжди. На початку 2024 року вийшли останні серії "Зовсім іншої людини" – серіалу, який вже став улюбленим не лише серед турецької, а й світової публіки, зазначає 24 Канал.

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"Зовсім інша людина" – турецький серіал, який треба побачити

Він не лише підкорив серця глядачів, а й вже отримав 7.6 з 10 балів на IMDb. Головні ролі тут зіграли одні з найпопулярніших сучасних турецьких акторів – Бурак Деніз та Ханде Ерчел.

Ханде зіграла Лейлу – дівчину, яка переїжджає в Стамбул, щоб бути ближче до батьків. Там вона швидко знаходить роботу за фахом – починає працювати прокурором. І Лейла одразу береться за розслідування загибелі місцевого бізнесмена.

Під час розслідування вона знайомиться з журналістом Кеннаном, якого також цікавить смерть бізнесмена. Та окрім цього хлопець бореться з роздвоєнням особистості. Здається, такого сюжету точно ще не було серед турецьких серіалів, які ми звикли дивитися.

"Зовсім інша людина": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які ще турецькі серіали варто подивитися

"Кравець" – знаменитий кравець починає шити весільну сукню для нареченої свого найкращого друга. Однак всі вони приховують темні секрети, що незабаром перевернуть життя трьох.

– знаменитий кравець починає шити весільну сукню для нареченої свого найкращого друга. Однак всі вони приховують темні секрети, що незабаром перевернуть життя трьох. "Якщо сильно полюбиш" – Атеш і Лейла були разом з дитинства, але після смерті батьків хлопця їхні шляхи розійшлися. Атеш відправився до школи-інтернату, де виріс чесною та успішною людиною, а Лейла стала шахрайкою. Вони випадкового зустрічаються в дорослому житті, але чи вдасться повернути ті стосунки, які були колись?

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