Ховаються в кіно за гримом: який вигляд в реальному житті мають Пеннівайз, Волдеморт та інші
Хіба не вражає, наскільки по-іншому виглядають актори, які втілили на екрані Лорда Волдеморта у "Гаррі Поттері" чи Пеннівайза у "Воно", в реальному житті? Вони немов повністю перевтілилися. Завдяки неймовірній майстерності гримерів та комп'ютерній графіці, яка творить свою "магію", кіно стає ще більш захопливим для глядачів.
Кіно 24 покаже, як виглядають ваші улюблені актори культових фільмів без масок. Тож дивіться далі в матеріалі, про кого йдеться.
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Актори з гримом та без
Діва Плавалагуна "П'ятий елемент" – Майвенн Ле Беско / Колаж Кіно 24
Пеннівайз, "Воно" – Білл Скашґорд / Колаж Кіно 24
Ґолум, "Володар перснів" – Енді Серкіс / Колаж Кіно 24
Лорд Волдеморт, "Гаррі Поттер" – Ральф Файнс / Колаж Кіно 24
Тож, пориньте у спогади та перегляд фільмів з героями із добірки. Приємного кіносеансу!