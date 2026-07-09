Якщо фільм "Одіссея" вас вразив, то ці 5 фільмів буквально зірвуть дах

Після виходу "Одіссеї" Крістофера Нолана стало зрозуміло: античні міфи знову в моді. Герої, битви, зрада, боги й масштаб, від якого хочеться дивитися кіно лише на великому екрані.

Тож, якщо після нового фільму вам захотілося ще більше епічних історій, ця добірка стрічок від 24 каналу, схожих за вайбом до нового фільму "Одісеея" - саме для вас.

"Троя"

Бред Пітт у ролі Ахіллеса, Орландо Блум краде Єлену, а армія Агамемнона рушає відвойовувати честь. До речі, Одіссей тут теж є – його зіграв Шон Бін, тож можна вважати цей фільм своєрідною розігрівкою перед стрічкою Нолана.

"Троя": дивіться трейлер

"300 спартанців"

Історія про боротьбу спартанців проти персидської армії тут подана максимально гротескно – і саме тому претензії щодо історичної достовірності виглядають трохи недоречно.

"300 спартанців": дивіться трейлер

"Війна богів: Безсмертні"

Режисер Тарсем Сінгх зняв візуально стильну картину про критського царя Гіперіна, який хоче звільнити титанів і покарати богів. Молодий Тесей, звісно, стає на заваді. З грецькими міфами тут спільного мало, зате картинка справді гарна.

"Війна богів: Безсмертні": дивіться трейлер

"Геракл"

Фільм заснований на графічному романі, а не на класичних міфах, тож зв'язок із оригінальними легендами суто номінальний. Зате Джонсон у цій ролі виглядає органічно, як ніде більше.

"Геракл": дивіться трейлер

"Битва титанів"

Персей тут виховувався рибалкою, мститься Аїду за смерть названого батька і рятує місто Аргос від Кракена. Від грецького міфу залишилось хіба що ім'я героя, зате видовищних битв і фентезійних ефектів вистачає з надлишком.

"Битва титанів": дивіться трейлер

А що ж критики кажуть про довгоочікувану прем’єру липня - фільм "Одіссея".