Якщо вас змусять перейти кордон, – здайтеся, – українські зірки звернулися до білорусів

Актори гумористичної української телепрограми "Дизель Шоу" записали відеозвернення до білорусів. Вони закликали їх не піддаватися на всі можливі провокації та не йти воювати на стороні Росії проти України.

У ролику свої думки висловили такі знаменитості: Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Олександр Бережок, Яна Глущенко, Євген Гашенко, Дмитро Танкович, Євген Сморигін та Юлія Мотрук. Вони наголошують, що самопроголошений президент Лукашенко може втягнути їх у війну, однак, за їхніми словами, не варто підкорятися злочинним наказам.

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Актори "Дизель Шоу" звернулися до білорусів

Зірки наголосили, що білоруси та українці ніколи за свою історію не воювали один проти одного, тільки разом.

Сьогодні нам потрібно об’єднатися проти зла. Воїни білорусі, не воюйте з українцями, навіть якщо вас змусять перейти кордон, то здійсніть мужній вчинок – здайтеся. Тут до вас поставляться з гідністю. Інакше ви ризикуєте бути похованими в українській землі, хіба ви цього хочете?,

– сказали актори.

Вони закликали воїнів білорусі не робити помилку і наголосили: "Приходьте захищати Україну від спільного ворога. Слава Україні! Живе Білорусь!"

Крім цього актори доповнили, що у їхньому колективі є три білоруси, з якими вони ніколи не сварилися.

Брати білоруси, не йдіть до нас із війною. Ви нас любите, а ми звертаємося до вас із проханням не нападати на Україну. Ми дуже хочемо та віримо в мир. Сподіваємося, що ви також за мирне майбутнє для наших країн,

– сказали актори.

Українські зірки звернулися до білорусів: дивіться відео