Сподобаються кожному: 3 цікаві японські мультфільми, які варто подивитися з сім'єю

Мультфільми – це завжди хороший вибір, коли хочеться подивитися щось всією сім'єю. Та коли хочеться чогось нового та цікавого, зверніть увагу на аніме. У цих стрічках теж можна віднайти незабутніх героїв і важливі сімейні цінності.

Японські мультфільми зачаровують глядачів у всьому світі, адже тут присутня не тільки яскрава анімація, але й глибокі та зворушливі історії. 24 Канал розповість про три цікаві повнометражні аніме, які стануть чудовим вибором для перегляду з родиною.

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"Котяча вдячність"

Старшокласниця Хару по дорозі зі школи рятує кота, що потрапив під колеса вантажівки. Та це не звичайний котик, а принц на ім'я Луне з Котячого королівства.

На знак подяки його тато-король вирішує засипати дівчинку подарунками та просить її вийти заміж за Луне та жити в його королівстві. Хару вражена цими подіями та просить таємничого котика Мута й ввічливого Барона допомогти їй втекти з Котячого королівства.

"Котяча вдячність": дивіться трейлер онлайн

"Небесний замок Лапута"

Юна дівчинка Сіта є володаркою загадкового кристала, що є ключем до пошуку острова Лапута. Цей острів, що висить у повітрі оповитий легендами. Тому тепер дівчинку переслідують то пірати, то урядові агенти, адже хочуть заволодіти кристалом.

Тікаючи від них, Сіта зустрічає хлопчика Пазу та його батька, які теж мріють побачити острів. Вони вирішують випередити ворогів та вирушають у небезпечну подорож назустріч острову.

"Небесний замок Лапута": дивіться трейлер онлайн

"Служба доставки Кікі, юної відьми"

У центрі сюжету – 13-річна відьма Кікі, яка живе в селі у своєї мами та навчається використовувати свої сили. Настає час, коли дівчинці пора переїхати, тож вона разом зі своїм котом Джіджі вирушає до приморського села та відкриває власний бізнес – службу доставки.

Тим часом хлопчик Томбо закохується в Кікі та створює власну літальну машину. Коли його дирижабль потрапляє в аварію, Кікі мусить його врятувати.

"Служба доставки Кікі, юної відьми": дивіться трейлер онлайн