"Є речі, яких не можна прощати": Юрій Горбунов поділився відеозверненням українських артистів
Джерело:інстаграм Юрія Горбунова
Український актор та ведучий Юрій Горбунов опублікував в інстаграмі ролик з українськими зірками та кадрами війни українців за нашу свободу та незалежність.
З першого дня війни кожен українець допомагає у боротьбі з ворогом: працює, волонтерить, захищає Україну в ЗСУ. Багато знаменитостей переходять з російської на українську мову спілкування. Артисти закликають пам’ятати, які звірства робить окупант на наших землях і ніколи не пробачати.
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Юрій Горбунов поділився зверненням українських артистів: "Є речі, яких не можна прощати"
Український артист вважає, що кожен росіянин винен у війні проти України: "Вони повинні понести якесь покарання за все те, що відбувається. І немає жодного росіянина за кордоном, який був би у цьому не винний. Байдужість і мовчання росіян призвели до цієї великої трагедії", – наголосив він.
Є речі, які не можна прощати! Рашисти хотіли знищити нас, нашу мову, ідентичність і культуру! А у відповідь отримали небачене об’єднання українців у надпотужну, непереможну націю!,
– підписав відео Юрій Горбунов.
У ролику вірш зачитали українські актори, народні артисти України та музичні виконавці:
- Анна Бірзул: "Шановні, давайте уже починати, себе любити і поважати".
- Ірма Вітовська-Ванца: "Давайте єднатися і пам’ятати, є речі, яких не можна прощати"
- Ахтем Сеітаблаєв: "Ми вже не маємо права забути, як помирають щодня мирні люди"
- Богдан Бенюк: "І праправнуки наші повинні то знати, – є речі, яких не можна прощати"
- Олег Шумей: "В Кремлі наші архіви палив віками, про все, що я знаю, завдячую мамі"
- Юрій Горбунов: "Бо в школах нам тих знань не давали, та ми й української в школах не знали"
- Ольга Сумська: "Давайте єднатися, любити, кричати, про те, як вони прийшли нас вбивати"
- Олександр Педан: "Ми не забудемо, світ має знати, – є речі, яких не можна прощати"
- Андрій Ісаєнко: "З їхніх долонь кров не зійде віками, про це своїм дітям розказуйте, мами"
- Руслана Лижичко: "Ми не збираємося забувати, є речі, яких не можна прощати"
- Михайло Хома: "Від нині ми всі супергерої, бо у світі ніхто не повторить тої"
- Анна Бірзул: "Шановні, я маю сказати, є речі, яких не можна прощати"