Netflix призупинив зйомки серіалу "Корона" після смерті королеви Єлизавети II
Сценарист та продюсер "Корони" Пітер Морган заявив, що зйомки серіалу після смерті Єлизавети II на деякий час будуть призупинені. Сьогодні тривало фільмування 5 сезону шоу.
Ще у 2016 році один із продюсерів серіалу Стівен Долдрі повідомляв, що у разі смерті королеви, буде пауза з фільмуванням серіалу. Це сталося, і скільки вона триватиме – наразі не відомо, Морган не уточняв, передає 24 канал.
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Після смерті Єлизавети II: зйомки серіалу "Корона" призупинять
"Корона" — це любовний лист до Єлизавети II, і мені поки що нічого додати, крім мовчання та поваги. Ми також припинимо знімати з поваги,
– сказав Пітер Морган виданню Deadline.
2016 рік запам'ятався багатьом кіноманам прем'єрою серіалу "Корона", який тоді вийшов на Netflix. Він розповідає про життя королівської родини, починаючи з коронації та весілля Єлизавети II. Стрічка у деталях показує, які інтриги й перипетії відбуваються за зачиненими дверима палацу. Популярність фільму була зумовлена також бездоганною грою акторів, а також актрис, які перевтілились у королеву Єлизавету II.
Клер Фой швидко культивувала новий серіал. Згодом, у 2017 році, актриса здобула "Золотий глобус" за найкраще втілення жіночої ролі в драматичному телесеріалі.
Клер Фой у серіалі "Корона" / Кадр з фільму
Пізніше у 2019 році Олівія Колман замінила на телеекранах Клер Фой. На відміну від бунтівливої попередниці, цього разу Єлизавета II постає в більш зрілому та складному образі.
Олівія Колман у серіалі "Корона" / Кадр з фільму
У п'ятому сезоні "Корони" королеву Єлизавету II грає зірка "Гаррі Поттера" і "Абатства Даунтон" Імельда Стонтон. Прем’єра п’ятого сезону має відбутися в листопаді 2022 році.
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