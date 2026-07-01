Зйомки 3-го сезону "Венздей" раптово зупинили через нещасний випадок: акторку госпіталізували

Наразі в передмісті Дубліна триває виробництво нового сезону популярного серіалу Netflix "Венздей". Однак зйомки несподівано довелося призупинити через інцидент на майданчику.

Під час роботи французька акторка Єва Грін отримала травму. Про це повідомляє видання The Sun.

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Чому зупинили зйомки 3-го сезону "Венздей"?

На майданчику третього сезону серіалу "Венздей" Єва Грін пошкодила ногу, після чого продюсери негайно викликали медиків, які доправили її до лікарні.

За словами представників знімальної групи, 45-річна акторка раптово відчула сильний біль, після чого її направили на обстеження та лікування.

Через інцидент графік зйомок довелося скоригувати. Наразі відомо, що акторка почувається добре та відновлюється. Вона планує невдовзі повернутися до роботи над третім сезоном "Венздей".

"Венздей": дивіться онлайн трейлер 3-го сезону серіалу

Яку роль Єва Грін грає у серіалі "Вездей"?

У серіалі Єва Грін виконує роль тітки Офелії – сестри Мортіші Аддамс. Її участь у проєкті стала відома наприкінці 2025 року. Персонажка має розширити сюжетну лінію родини Аддамс.

Наразі точна дата прем'єри третього сезону серіалу "Венздей" не оголошена, однак орієнтовно реліз очікується навесні або влітку 2027 року. Автори проєкту планують ще глибше розкрити персонажів, показати більше членів родини Аддамс і зануритися в їхні сімейні таємниці.

Прем'єра другого сезону відбулася у вересні 2025 року. До акторського складу приєдналися Стів Бушемі, Тендіве Ньютон, Джоанна Ламлі, Леді Гага та інші.