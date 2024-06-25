Відома українська акторка пригадала росіянку, з якою нестерпно працювалось: "Це бісило"

Євгенія М'якенька відома своїми ролями в "Юрчишини", "Папік", "Вир", "Колишня", "Довга дорога до щастя", "Серце матері" та інших стрічках. У минулому, так само як і багато інших колег, акторка брала участь у зйомках разом з російськими акторами.

Актриса поділилася спогадами про те, як російських "зірок" ставили на п'єдестал, віддаючи їм головні ролі й виявляючи до них особливу повагу. Тим часом українських акторів запрошували на другорядні ролі, при цьому занижуючи їм гонорари за виконану роботу.

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Євгенія М'якенька пригадала роботу із росіянами

За її словами, саме українські режисери надавали російським акторам головні ролі, тоді як українські зірки задовольнялися другорядними. Крім того, гонорари російських акторів були значно вищими порівняно з оплатою українських колег.

Це українські продюсери створювали їм такі умови. Росіянам – усі гроші світу, окремі машини, ресторани, готелі. А нам – що залишиться, бо, мовляв, маленький бюджет. Ну, звичайно, коли все віддали, то що залишається? Потім ти приїжджаєш на майданчик, і бачиш, як люблять там, і не люблять – тут,

– пригадує Євгенія.

Ба більше, актриса зазначила, що ставлення до російських акторів було набагато лояльнішим. Наприклад, Євгенія згадала про Анну Легчилову, з якою знімалася в одному з серіалів. Легчилова мала можливість диктувати свої умови на знімальному майданчику, тоді як українські актори такої можливості не мали.

"В Анни був окремий трейлер, куди на примірку приносили костюми. Вона не приходила в костюмерну – ні-ні. Кличуть на майданчик проходити сцену, приходить у капцях, із кавою: "А чого мене покликали? Взагалі не розумію. Давайте, коли буде все готово, прийду". Режисер: "Анечко, ну, почитаймо сцену". – "А що ми будемо тут читати? От що, мені цікаво? Я ж сказала: буде все готово, покличте". А я стою така в повній готовності – на каблуках, у гримі й думаю: "Оце так…", – каже М'якенька.

Чим займається зараз Євгенія М'якенька

На початку повномасштабного вторгнення акторка Євгенія М'якенька, як і багато інших зірок, призупинила свою діяльність. Вона активно займалася волонтерською роботою та долучалася до благодійних ініціатив.

У 2023 році Євгенія М'якенька повернулася до театральної сцени. Вона бере участь у виставах "Бракований рай" у театрі "Особистості" та "Кайдаші 2.0" у Дикому театрі. Крім того, акторку можна побачити в 8-серійній драмі "Сімейний консультант", яка вийшла на телеканалі "Дім" 22 квітня.