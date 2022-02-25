Європейська кіноакадемія висловлює солідарність з Україною та обіцяє практичну допомогу
Джерело:Variety
На тлі російського вторгнення, Європейська кіноакадемія пообіцяла підтримувати своїх членів в Україні та шукає практичні способи допомоги.
У четвер, 28 лютого, Академія надіслала лист підтримки своїм понад 60 українським членам, який підписали голова Європейської кіноакадемії Майк Дауні, президентка Агнешка Голланд та генеральний директор Маттій Воутер Кнолл. "Нинішнє щоденне зростання напруженості може вплинути на ваше життя та здоров’я, моральний дух та творчу роботу", – йдеться у листі.
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Від імені спільноти, що налічує понад 4200 членів Європейської кіноакадемії, ми хочемо висловити нашу солідарність з вами,
– пояснили члени Європейської академії.
За словами Академії, "Європейський кінематограф завжди формувався з важливими цінностями. Людська гідність, свобода, демократія, рівність, верховенство права та права людини є ключовими елементами створення найкращих умов для роботи режисерів. Як Академія та завдяки своїй роботі ми рішуче виступаємо за ці цінності та протестуємо проти будь-якого порушення".
Будьте впевнені, що ми підтримаємо вас,
– йдеться у листі.
Європейська кіноакадемія пообіцяла підтримувати своїх колег в Україні та вважає, що їй необхідно "негайно відійти від "молитов і думок" та зосередитись на тому, яку практичну допомогу може надати нашим членам і спільноті".
Поки ми не знаємо, як краще допомогти, але ми спостерігаємо за ситуацією й обговорюємо з партнерами та членами ближче до кордону в Польщі,
– заявив Майк Дауні.
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