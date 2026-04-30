Всього за 3 місяці: зірка "Парочки слідчих" зізналася, як схудла на 12 кілограмів заради ролі

Юлія Буйновська – популярна молода українська акторка, яка виконала головну роль у серіалі "Парочка слідчих". Крім того, глядачі могли бачити її в ролі русалки у фільмі "Мавка. Справжній міф".

В інтерв'ю Марічці Падалко акторка розповіла, як набрала вагу через прийом ліків і чому згодом була змушена позбутися цієї ваги. Розповідаємо, як зірці серіалу "Парочка слідчих" вдалося схуднути на 12 кілограмів за три місяці та заради якої ролі вона пішла на такі зміни.

Заради якої ролі Юлія Буйновська схудла на 12 кілограмів?

Юлія Буйновська розповіла, що схудла на 12 кілограмів спеціально заради ролі в повнометражному фільмі, події якого розгортаються у післявоєнний період, де вона зіграла медсестру. За словами акторки, раніше вона набрала цю вагу через прийом антидепресантів і транквілізаторів, які були призначені для лікування та допомагали зі сном.

Препарати спричиняли сильний апетит і затримку рідини в організмі. Після консультації з лікарем медикаменти замінили, однак вага самостійно не зникла. Буйновська зазначила, що процес схуднення розпочався завдяки чіткій мотивації та підготовці до нової ролі.

Коли в тебе є мотивація, то виявляється, що можна схуднути за три місяці на 12 кілограм,

– поділилась вона.

Вона звернулася до дієтолога, який допоміг скоригувати харчування з урахуванням інсулінорезистентності: акторка перейшла на триразове збалансоване харчування з акцентом на білки, корисні жири та складні вуглеводи, а також дотримувалася інтервалів між прийомами їжі.

Крім того, вона додала фізичну активність – зокрема пілатес і йогу. У результаті за три місяці акторці вдалося позбутися 12 кілограмів.

Що цікаво знати про Юлію Буйновську?

Юлія Буйновська – 26-річна українська акторка.

Вона виконала головну роль у серіалі "Парочка слідчих", який наразі транслюється на телеканалі 1+1 Україна, а також доступний на платформі Київстар ТБ.

Акторка одружена з Єгором Козловим.

Її також можна побачити в українських проєктах "Будиночок на щастя", "Ніхто не ідеальний" та "Полкан".

Ймовірно, вже найближчим часом стане відомо, заради якої саме ролі Юлія Буйновська змогла схуднути на 12 кілограмів усього за три місяці.