Відчуваю, що змагаюся за свою країну, – 73-річна Юн Ю Джун про стрес перед Оскаром

Чимало кіноманів уявляють, що очікування на церемонію Оскар для номінантів – це чудові прийоми та обирання розкішних суконь. Але 73-річна актриса Юн Ю Джун, яка претендує на нагороду з фільмом "Мінарі", розвіяла ці міфи.

Актриса зізналась, що насправді номінація на премію Оскар для неї – величезна відповідальність. Адже якщо Юн Ю Джун переможе – стане першою південнокорейською актрисою, що отримала премію у номінації "Найкраща актриса другого плану". Тому 73-річна номінантка Оскара-2021 від майбутньої церемонії відчуває тільки стрес.

Пройдіть тест Було чи не було: як добре ви знаєте лауреатів Оскара

Це стрес. Я відчуваю, що змагаюся за свою країну. Це як Олімпіада. Я не вірю в конкуренцію, особливо якщо порівнювати акторську майстерність між собою. Водночас бути номінанткою для мене – це вже наче я отримала нагороду,

– прокоментувала Юн Ю Джун.

Відомо, що разом із зіркою "Мінарі" Юн Ю Джун за перемогу поборються актриси:

Марія Бакалова ("Борат 2")

Гленн Клоуз ("Сільська елегія")

Олівія Колман ("Батько")

Аманда Сайфред ("Манк")

Дізнавайтесь більше Номінанти премії Оскар-2021: які стрічки поборються за золоту нагороду

Зйомки "Мінарі": чому актриса хотіла відмовитись від ролі

Фільм "Мінарі", який може принести Юн Ю Джун перший Оскар, міг бути незавершеним проєктом для актриси. Всі зйомки стрічки проходили в Оклахомі, куди 73-річна жінка прилетіла перед стартом роботи. Клімат для Юн Ю Джун був настільки спекотним, що вона хотіла відмовитись і розірвати контракт на зйомки.

Було так жарко і волого. Мені було цікаво, як я збираюсь виживати при такій погоді. Я подумала, що прийняла неправильне рішення і все це було помилкою. Хотіла сісти у літак і повернутись у Корею,

– згадувала Юн Ю Джун.

Та сюжет "Мінарі" настільки сподобався актрисі, що вона не змогла покинути стрічку. Окрім цього, вся знімальна команда була дуже дружньою, а для головних акторів фільму Юн Ю Джун влаштовувала вечері. Це все допомогло актрисі забути про всі труднощі на зйомках.

"Мінарі": коротко про фільм

Стрічка "Мінарі" буде боротись за Оскар-2021 одразу в 6 номінаціях. Фільм розкаже про родину Лі, яка переїжджає з Каліфорнії до Арканзасу. Там глава сім'ї Джейкоб намагатиметься побудувати фермерський бізнес, вирощуючи овочі, популярні в Кореї. Однак справи не йдуть так, як планував собі головний герой, а родині доведеться пережити чимало труднощів.

Назва фільму є дуже символічною, адже мінарі – рослина, яка може призвичаїтись до будь-якого середовища. Так і родина Лі буде робити все, аби прижитись в США.

"Мінарі": дивіться трейлер