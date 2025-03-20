З шалено високим рейтингом: Netflix підкорив кримінальний мінісеріал, про який гудить уся мережа

Останнім часом мережа буквально не вщухає від розмов про серіал "Юнацтво". Ця новинка в жанрі кримінального трилера вже встигла привернути увагу численних глядачів завдяки своєму напруженому сюжету, непередбачуваним поворотам і глибоким персонажам.

І хоча серіал тільки-но з'явився на екранах, його популярність зростає з кожним епізодом, а рейтинги вже досягли неймовірно високих цифр, що говорить про величезний інтерес до цієї стрічки. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет.

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Що відомо про сюжет серіалу "Юнацтво"

13-річного хлопця, на ім'я Джеймі Міллер арештовують за підозрою у вбивстві його однокласниці Кеті Леонард. Поліція надає переконливі докази: запис із камер відеоспостереження, на якому чітко видно, як хтось, схожий на Джеймі, завдає смертельного ножового поранення дівчині. Це відкриває перед родиною Джеймі нову реальність, сповнену страху, болю та невизначеності.

"Юнацтво": дивіться онлайн трейлер серіалу

Життя Джеймі та його батька, який з тривогою переживає кожен момент, змінюється назавжди. Хлопець заперечує свою провину, стверджуючи, що він не був на місці злочину і не скоював вбивство, попри всі докази. Його відмова від скоєного лише поглиблює розгубленість і нерозуміння навколо цієї трагедії. У той час поліція, психологи та адвокат намагаються з'ясувати, що насправді сталося в день вбивства.

До речі, якщо ви надаєте перевагу фільмам, а не серіалам, то новий динамічний бойовик на Netflix, який став найпопулярнішим на стримінгу серед українців, точно підкорить ваші серця.

З кожним днем, коли розслідування набирає обертів, батько Джеймі відчуває все більше жаху та безпорадності, не знаючи, як допомогти синові. Він намагається зрозуміти, що стало причиною того, що сталося, і чому його син відмовляється визнавати свою провину, навіть попри всі вагомі докази, що свідчать проти нього. Водночас у них обох є одне запитання, яке не дає спокою: що сталося насправді, і хто насправді винен у цій трагедії?