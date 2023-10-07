Юрій Дяк ніколи не жив і не будував кар'єру в Росії
Днями 24 Канал опублікував добірку про українських акторів, які брали участь в зніманнях російських серіалів. Деякі з них навіть будували кар'єру в Росії.
Ми помилково зарахували Юрія Дяка до числа тих акторів, які побудували кар'єру в країні-терористці. Насправді він ніколи там не жив.
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Хто такий Юрій Дяк
Це український актор, який знімався в багатьох популярних фільмах. Зокрема Юрій зіграв головну роль у стрічці "Архімед. Повелитель чисел". Фільм, випущений у 2013 році в рамках проєкту "Великі мрійники", розповідає про життя знаменитого математика.Що цікаво, "Архімед. Володар чисел", виробництва Film UA та Signal Red, отримав престижну нагороду Gold Remi Award у категорії "Історія та археологія". Крім того, документальний фільм посів друге місце у відповідній номінації на фестивалі незалежного кіно в Х'юстоні.
Юрій Дяк також брав участь в біографічному історичному фільмі про головного отамана військ Української Народної Республіки та лідера Директорії УНР Симона Петлюру. Стрічка називається "Таємний щоденник Симона Петлюри".
Юрій Дяк / Фото з інстаграму актор
Актор знімався й у відомих серіалах. Зокрема, "Королі палат" та "Козаки. Абсолютно брехлива історія", які припали до душі багатьом глядачам. Також Юрій зіграв головну роль в іронічному серіалі "Морська поліція. Чорноморськ". Стрічка розповідає про пригоди на службі та особисте життя капітана Кепа, лейтенанта Єгорки та сержанта Сєржика. Останнього зіграв саме Юрій Дяк.Зазначимо, що 17-го жовтня на телеканалі ICTV-2 можна буде переглянути цю стрічку.