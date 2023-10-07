Юрій Дяк ніколи не жив і не будував кар'єру в Росії

Днями 24 Канал опублікував добірку про українських акторів, які брали участь в зніманнях російських серіалів. Деякі з них навіть будували кар'єру в Росії.

Ми помилково зарахували Юрія Дяка до числа тих акторів, які побудували кар'єру в країні-терористці. Насправді він ніколи там не жив.

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Хто такий Юрій Дяк

Це український актор, який знімався в багатьох популярних фільмах. Зокрема Юрій зіграв головну роль у стрічці "Архімед. Повелитель чисел". Фільм, випущений у 2013 році в рамках проєкту "Великі мрійники", розповідає про життя знаменитого математика.

Що цікаво, "Архімед. Володар чисел", виробництва Film UA та Signal Red, отримав престижну нагороду Gold Remi Award у категорії "Історія та археологія". Крім того, документальний фільм посів друге місце у відповідній номінації на фестивалі незалежного кіно в Х'юстоні.

Юрій Дяк також брав участь в біографічному історичному фільмі про головного отамана військ Української Народної Республіки та лідера Директорії УНР Симона Петлюру. Стрічка називається "Таємний щоденник Симона Петлюри".



Юрій Дяк / Фото з інстаграму актор

Актор знімався й у відомих серіалах. Зокрема, "Королі палат" та "Козаки. Абсолютно брехлива історія", які припали до душі багатьом глядачам. Також Юрій зіграв головну роль в іронічному серіалі "Морська поліція. Чорноморськ". Стрічка розповідає про пригоди на службі та особисте життя капітана Кепа, лейтенанта Єгорки та сержанта Сєржика. Останнього зіграв саме Юрій Дяк.

Що Юрій Дяк говорить про війну з Росією

Актор займає чітку проукраїнську позицію й навіть має звання Заслуженого артиста України, яке отримав у 2018 році. Він з початку повномасштабного вторгнення активно публікує збори, говорить про російську агресію та засуджує громадян країни-терористки. Актор веде блог українською, як робив це ще до 24 лютого 2022 року. До того ж читає поезію відомих українських письменників. Так, у його профілі можна знайти відео, де він зворушливо продекламував вірш Василя Симоненка "Я закоханий палко, без міри…".

, що 17-го жовтня на телеканалі ICTV-2 можна буде переглянути цю стрічку.