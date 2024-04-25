Залишив кіно і пішов на фронт: ще один український актор приєднався до ЗСУ

Українського актора Юрія Феліпенка глядачі знають через його роль у фільмі "Обіцянка Богу", який зовсім недавно став доступним для перегляду. Але зараз актор залишив знімальний майданчик і став на захист України на фронті.

Він приєднався до батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр. Це добровольчий підрозділ, який був створений ще у перші дні повномасштабного вторгнення.

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Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУ

Актор розмістив на своїй сторінці в соцмережах відео, де він разом зі своїми товаришами приймає присягу, а також демонструє їхню ранкову зарядку.

Ранкова зарядка ахіллесовців. Дивно, що люди, які зовсім далекі від спорту, кожен день, дивлячись на нашу організовану групу рекрутів до Бубпак Ахіллес, самі починають робити вправи, спочатку нас було лише 8, а зараз більш 20-ти. Ефект побитих вікон,

– написав Феліпенко.

На самому початку війни Росії проти України актор вступив до складу одного з київських територіальних оборонних батальйонів. Пізніше він розпочав активну волонтерську діяльність.

Хто такий Юрій Феліпенко

Актор, виступав в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого у 2016 році, пройшовши курс під керівництвом Ю.Ф. Висоцького. Працював у цьому театрі з 2016 року. Ось кілька відомих стрічок, у яких знімався Юрій: