Ювілейний 50-й кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців

У кінотеатрі просто неба біля Арки Дружби народів 5-го червня відбулася урочиста Церемонія нагородження переможців 50-го ювілейного кінофестивалю "Молодість". Журі оголосили найкращі фільми конкурсних програм, а гості Церемонії переглянули трейлери стрічок і слухали виступи запрошених музикантів – фольк-квартету DakhaBrakha та співачки й бандуристки KRUTЬ.

Церемонію провели акторка театру і кіно Ірма Вітовська та телеведучий програми "Сніданок з 1+1" Єгор Гордєєв. Під час події відбулися не тільки вручення призів переможцям, а і яскраві музичні номери.

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Глядачі фестивалю щодня відвідували десятки сеансів – у 21-й програмі вони змогли переглянути 206 фільмів. Учасники індустрійної секції відвідали 25 подій – серед них майстер-класи від українських і світових кінематографістів, перший Серіальний пітчинґ, міжнародний ринок копродукції Boat Meating і документальний пітчинґ B2B Doc.

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Сьогодні, 6 червня, можна подивитися в кінотеатрах усі стрічки-переможці конкурсних програм, відвідати покази фільмів Національного конкурсу й інших стрічок.

Переможці конкурсних програм кінофестивалю"Молодость"

Ґран-прі

"Стаючи Моною" (режисери Сабіне Люббе Баккер, Нільс ван Куворден, Нідерланди).



"Стаючи Моною" / Фото з фейсбуку кінофестивалю "Молодість"

Міжнародний конкурс

Найкращий повнометражний фільм: "Кельти" (Міліца Томовіч, Сербія)

(Міліца Томовіч, Сербія) Особлива відзнака: "Журливі душі" (Діана Монтенеґро, Колумбія)

Особлива відзнака: "Луззу" (Алекс Каміллері, Мальта)

Найкращий короткометражний фільм: "Чорне сонце Палермо" (Жозефін Жуане, Франція)



"Чорне сонце Палермо" / Фото з фейсбуку кінофестивалю "Молодість"

Особлива відзнака: "Кімната Батіка" (Марія Халпахчі, Україна)

Особлива відзнака: "Ходімо в ніч" (Каміла Тарабура, Польща)

Найкращий студентський фільм: "Я хочу повернутись, повернутись, повернутись" (Ельза Розенґрен, Німеччина) / "Філіпіньяна" (Рафаель Мануель, Велика Британія, Філіппіни)



"Я хочу повернутись, повернутись, повернутись" й "Філіпіньяна" / Фото з фейсбуку кінофестивалю "Молодість"

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Документальний конкурс

Найкращий фільм: "Гарячі новини" (Сушміт Ґош, Рінту Томас, Індія)



"Гарячі новини" / Фото з фейсбуку кінофестивалю "Молодість"

Особлива відзнака: "Метаморфоза птахів" (Катаріна Вашконселуш, Португалія)

Особлива відзнака: "І я там був" (Еран Паз, Ізраїль)

Національний конкурс

Найкращий фільм: 20-11-7.mp4 Аліни Панасенко.



20-11-7.mp4 / Фото з фейсбуку кінофестивалю "Молодість"

Особлива відзнака: "Слава" Марини Нікольчевої, Максима Васяновича.

Особлива відзнака: "Глибока вода" Анни Дудко.

Особлива відзнака: "Паперушка" Лілії Остапович.

"Сонячний зайчик"

Найкращий фільм: "Макове поле" (Євґен Жебеляну, Румунія)



"Макове поле" / Фото з фейсбуку кінофестивалю "Молодість"

Особлива відзнака: "Хлопець зустрічає хлопця" (Даніель Санчес Лопес, Німеччина)

Особлива відзнака: "Валентіна" (Кассіо Перейра дос Сантос, Бразилія)

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Teen Screen

Найкращий фільм: "Космічний хлопчик" (Олів'є Перу, Бельгія)



"Космічний хлопчик" / Фото з фейсбуку кінофестивалю "Молодість"

Найкращий сценарій: "Скляний хлопчик" (Самуеле Россі, Італія, Австрія, Швейцарія)

"Скляний хлопчик" (Самуеле Россі, Італія, Австрія, Швейцарія) Найкращий саундтрек: "Літні бунтарі" (Мартіна Саков. Словаччина, Німеччина)

"Літні бунтарі" (Мартіна Саков. Словаччина, Німеччина) Найкраща акторська гра: "Кмітливі перці та таємниця морських глибин" (Крістіан Тееде, Німеччина)

Нагороди Екуменічного журі

Найкращий повнометражний фільм: "Після любові" (Алім Хан, Сполучене Королівство)



"Після любові" / Фото з фейсбуку кінофестивалю "Молодість"

Найкращий короткометражний фільм: "Ходімо в ніч" (Каміла Тарабура, Польща)



"Ходімо в ніч" / Фото з фейсбуку кінофестивалю "Молодість"

Найкращий студентський фільм: "Достроково" (Войтех Новотний, Чехія)



"Достроково" / Фото з фейсбуку кінофестивалю "Молодість"

Нагорода журі Fipresci

"Кельти" (Міліца Томовіч, Сербія).



"Кельти" / Фото з фейсбуку кінофестивалю "Молодість"

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Після урочистої Церемонії нагородження гості переглянули фільм-закриття фестивалю, ігрову стрічку "Егрегор" режисера Станіслава Капралова, зняту за спільного виробництва України, США та Польщі. На урочистому прийомі після Церемонії нагородження для гостей і переможців фестивалю зіграв етнодует B&B Project.