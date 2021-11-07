За мотивами франшиз "Рембо", "Нестримних", "Гелбоя" та "Падіння" з Батлером знімуть серіали
Джерело:24 канал
Джеффрі Ґрінштейн розказав в інтерв’ю The Hollywood Reporter, що кінокомпанія Millennium Media займеться виробництвом серіалів за мотивами таких серій фільмів: "Гелбой", "Рембо", "Нестримні" та "Падіння" з Джерардом Батлером. Про деталі розробки та описи картин читайте на Кіно 24.
Одна з незалежних компаній Голлівуду, яка спеціалізується на розробці повнометражних фільмів, спробує себе у новому форматі. Створювати серіали Millennium планує за мотивами оригінального контенту.
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В інтерв’ю The Hollywood Reporter Ґрінштейн розповів, що компанія насамперед поекспериментує з франшизами.
Для телеринку я планую сфокусуватися на нашій інтелектуальній власності та створити серіали за мотивами "Рембо", "Нестримних" та "Падіння". Ми думаємо щодо серіалу за сюжетом "Гелбоя". Загалом багато можливостей.
Поки що проєкти є на початковій стадії опрацювання. Ґрінштейн не розказав ні про можливі сюжети таких серіалів, ні про перспективи їх випуску найближчим часом.
Серія фільмів "Рембо"
- "Рембо: Перша кров" 1982 рік;
- "Рембо 2" 1985 рік;
- "Рембо 3" 1988 рік;
- "Рембо 4" 2008 рік;
- "Рембо: Остання кров" 2019 рік.
У ролях: Сильвест Сталлоне, Річард Кренна, Браян Деннегі, Джулія Ніксон та інші
Фільм створений за однойменним романом Девида Морела. Головний герой – Джон Рембо, роль якого виконав Сильвест Сталлоне. Персонаж не може байдуже ставитися до несправедливості й перетворюється на самотнього месника, який вправно використовує здобутий військовий досвід, власну силу та свої майже надлюдські здібності.
"Рембо: Остання кров" 2019: дивіться трейлер до фільму
Серія фільмів "Нестримних"
- "Нестримні" 2010 рік;
- "Нестримні 2" 2012 рік;
- "Нестримні 3" 2014 рік.
У ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Джет Лі, Дольф Лундгрен та інші
П’ятьом найманцям дають завдання – знищити місцевого диктатора. Однак, про їхній захист ніхто не потурбувався. Кожного разу вони стикаються зі злом; як акторам доведеться обдурювати смерть – дивіться у захопливих фільмах.
"Нестримні 3" 2014: дивіться трейлер до фільму
Серія фільмів "Гелбоя"
- "Гелбой" 2004 рік;
- "Гелбой: Золота армія" 2008 рік;
- "Гелбой" 2019 рік.
У ролях: Рон Перлман, Сельма Блер, Руперт Еванс, Джон Гьерт та інші
Події картини зображають під час Другої світової війни. Вченим у Шотландії доведеться викликати з небуття Демона Пекла, який має допомогти розбудити Древніх Богів Хаосу і зупинити війну. Однак, експеримент не можуть завершити. На Землю з потойбічного світу зміг проникнути гість з того світу – Гелбой.
"Гелбой" 2019: дивіться трейлер онлайн
Серія фільмів "Падіння"
- "Падіння Олімпу" 2013 рік;
- "Падіння Лондона" 2016 рік;
- "Падіння Янгола" 2019 рік.
У ролях: Джерард Батлер, Морган Фрімен, Ділан Макдермотт, Рік Юн та інші
Майк Беннінг вже не в лавах поліції, але так складаються обставини, що він ще раз мусить захистити президента США, а в останній частині й стати головним підозрюваним у замаху на нього. Як розвивалися події – дивіться у франшизі. Обіцяємо, фільм залишить лише позитивні враження.
"Падіння янгола" 2019: дивіться трейлер