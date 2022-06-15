За мотивами Івана Карпенка-Карого: на Миколайчук OPEN відбудеться прем’єра серіалу "Хазяїн"

На фестивалі Миколайчук OPEN глядачі зможуть першими побачити 4-серійний серіал "Хазяїн". Крім цього, 17 червня вони зможуть поспілкуватися з виконавцями головних ролей Богданом Бенюком, Ольгою Сумською та режисером Тарасом Томенком.

"Хазяїн" – це осучаснена екранізація класичної п’єси видатного українського драматурга та письменника Івана-Карпенка Карого. Про це нам повідомила пресслужба кінофестивалю.

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Про що розповідає серіал "Хазяїн"

В центрі сюжету – Терентій Пузир. Він сучасний доларовий мультимільйонер, власник аграрного холдингу, який вважає себе "хазяїном" краю і людських доль. Він маніпулює та залякує людей, бо прагне зберегти свій вплив і примножити статки, і вперто продовжує зберігати вірність своїм старим підходам, попри те, що світ навколо змінюється. Пузир не помічає, що оточив себе такими ж безпринципними людьми, як і він сам, які у будь-який момент готові зрадити його. Та чи зрозуміє він свої помилки вчасно і чи зможе змінитися?

Минулої весни проєкт "Хазяїн" став переможцем конкурсу соціально вагомого контенту Pitch UA 3. Всі серії "Хазяїна" можна буде подивитися на стрімінг-сервісі Київстар ТБ у день прем’єри – ввечері 17 червня. Щоб безплатно подивитися пілот у рамках Миколайчук OPEN – треба попередньо зареєструватися на сайті: www.mykolaichukopen.com



Зйомки серіалу "Хазяїн" / Фото пресслужби

Що відомо про Миколайчук OPEN

Сьогодні, 15 червня, відбудеться відкриття Миколайчук OPEN. Фестиваль триватиме до 19 червня. Покази та творчі зустрічі відбудуться у Культурно-мистецькому центрі ім. Івана Миколайчука в місті Чернівці.

Яке раніше повідомляла пресслужба, під час фестивалю відбуватиметься збір коштів на потреби підрозділів ЗСУ, в яких служать учасники команд фільмів із програми фестивалю.

В інтерв’ю НВ, один з організаторів фестивалю Олексій Гладушевський розповів, що долучитися до збору коштів достатньо задонатити на реквізити БФ Український мистецький фонд під час фестивалю. "Зібрана сума буде порівну розподілена між усіма запитами, які надійшли від учасників команд фільмів. Також є можливість надати цільову підтримку — для цього варто вказати у переказі, якій команді хоче допомогти людина", – доповнив він.

Які фільми покажуть на фестивалі?

Фільмом-відкриттям стане "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Тараса Томенка. У програмі візьмуть участь також:

Документальний трагікомічний мюзикл "Рози. Фільм-кабаре" Ірени Стеценко;

Психологічний трилер "Між нами" Соломії Томащук;

Документальний фільм "Плай" Єви Джішіашвілі;

Стрічка "Я працюю на цвинтарі" Олексія Тараненка;

"Королі репу" Мирослава Латика;

Документальний фільм "І про нас будуть говорити" Сєви Діамантакоса;

Містичний детектив "Егрегор" Станіслава Капралова.

Сьогодні, у день народження Івана Миколайчука глядачі побачать роботу "Така пізня, так тепла осінь" 1981 року. А завтра, 16 червня, день буде присвячений пам’яті литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, який загинув від рук російських окупантів у Маріуполі у квітні 2022 року. Відвідувачі й відвідувачки Миколайчук OPEN побачать його документальну роботу "Маріуполіс" (2016 рік), над продовженням якої режисер працював під час повномасштабного вторгнення. А також фільм "Парфенон" (2019 рік) – єдиний ігровий фільм, який зняв Мантас.