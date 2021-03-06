Netflix не перестає дивувати: за сюжетом "Термінатора" роблять аніме

Стрімінговий сервіс Netflix випустить аніме-серіал на основі фільму "Термінатор". Ми побачимо не лише новий погляд на культового персонажа, а й дещо змінений сюжет.

Шоураннером проєкту виступить Меттсон Томлін, який працював для Netflix над Project Power. Натомість над візуальною частиною працюватиме студія Production I.G, роботу якої ви можете побачити в аніме "Привид в обладунках".

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Меттсон Томлін заявив, що збирається "зруйнувати умовності, перевернути очікування і проявити сміливість" у роботі над аніме-серіалом про Термінатора.

Тим часом Netflix продовжує інвестувати в аніме-семгент. На початку лютого стрімінговий сервіс анонсував вже декілька таких проєктів, зокрема анімаційний серіал за Dota 2.

Фільм "Термінатор": сюжет

Важко знайти людину, яка не дивилася "Термінатора". Нині франшиза налічує аж 6 частин. Хоч найпопулярнішими та дійсно культовими стали перших 2 фільми, які вийшли ще у 1984 та 1991 році.

"Термінатор" – це серія фантастичних художніх фільмів, яка розповідає історію вигаданого конфлікту між комп'ютерною мережею зі штучним інтелектом "Skynet" і рештою людства, яке захищає Руху опору.

Фільм "Термінатор": дивіться трейлер