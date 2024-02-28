Вони заклякли, – Забужко розповіла реакцію залу під час звучання тривоги на пресконференції

Під час пресконференції членів міжнародного журі в день відкриття 74-го Берлінського міжнародного кінофестивалю в української письменниці Оксани Забужко пролунав сигнал повітряної тривоги. Щоправда, згодом з'ясувалось, що це було задумано наперед.

Забужко хотіла таким чином нагадати світу про те, що в Україні триває велика війна. Українська письменниця поділилась реакцією присутніх у залі.

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Оксана Забужко увімкнула звук повітряної тривоги на пресконференції

Українська письменниця зізналась згодом, що вона спланувала зробити це наперед. Тривога в Україні насправді закінчилась трохи раніше. Але Забужко хотіла, аби за кордоном люди хоча б на секунду пережили емоції, які щодня мають українці.

Сирену я теж собі відклала перед тим, як заходила на пресконференцію. Тобто це була заготовка. Відбій був трошки перед тим. Цей звучить краще. Розпізнали, добре, розпізнали. Так, це була домашня заготовка. І я просто чекала моменту, коли з нею можна буде в'їхати. Це, до речі, найбільш цитований епізод виявився з цілої пресконференції,

– зізналась Забужко.

Інтерв'ю Оксани Забужко: дивіться відео

Вона увімкнула сигнал повітряної тривоги під час розмови із журналістами й розповіла, що присутні заклякли. Забужко помітила перелякані вирази обличчя серед присутніх.

Момент отой, коли вони заклякли, от справді заклякли і я побачила цілий зал переляканих облич. І подумала, ага, ну прекрасно, значить спрацювало. Бувають ситуації, коли треба переконувати не словом, а художнім образом. Ось це був художній образ,

– розповіла Оксана.

Літераторка не намагалась приховувати згодом, що це було сплановано і вона зробила так, як і хотіла.

Церемонія закриття і нагородження лауреатів Берлінале-2024

24 лютого в Берліні відбулося закриття 74-го Берлінського міжнародного кінофестивалю, під час якого були оголошені переможці. Український фільм "Мирні люди" ("Intercepted") був відзначений двома спеціальними згадками журі у конкурсній програмі Forum.

Документальний фільм ґрунтується на записах телефонних розмов російських окупантів із їхніми родинами, які були перехоплені. У висловлюваннях військових відзначаються їхні злочини: крадіжки, вбивства мирних жителів та тортури.

Знімання картини тривали 2 роки. Продюсерками фільму стали Дар'я Басель та Ольга Бесхмельніцина.