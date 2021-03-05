Український фільм транслюватимуть у Південній Кореї та Японії

5 березня 2021 , 18:17
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Джерело:

FILM.UA Group

Фільм "Захар Беркут" покажуть у Японії та Південній Кореї. Це американсько-українська стрічка за повістю Івана Франка, яка вийшла у 2019 році.

Угоду уклали на берлінському European Film Market (EFM). Режисерами фільму є Джон Вінн та Ахтем Сеїтаблаєв.

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Історичний екшн "Захар Беркут" побачать у Японії, де дистриб'ютором стала IPA-International Production Associates Inc, а також у Південній Кореї, де права придбала компанія Movement Pictures,
– йдеться в повідомленні.

Фільм "Захар Беркут": сюжет

У 1241 році монгольська орда дійшла до українських Карпат і зупинилась біля села Тухля. Брати Беркути звільнили полонених та вбили сина хана, тим самим накликали на себе помсту.

Фільм знімали англійською мовою. Бюджет становить 113 мільйонів гривень. У стрічці грали актори України, США, Великобританії, Казахстану та Монголії.

Фільм "Захар Беркут": дивіться трейлер

Інші знакові події для України на European Film Market:

  • European Film Market відбувся в рамках 71-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. До конкурсної програми потрапила й українська драма "Стоп-Земля".
  • Хедлайнером European Film Market був український мультфільм "Мавка. Лісова пісня".
  • FILM.UA Distribution представили на фестивалі також романтично-фантазійну стрічку "Віддана", спортивну драму "Пульс", воєнну екшн-драму "Черкаси" та сімейне фентезі "Фокстер і Макс".