Український фільм транслюватимуть у Південній Кореї та Японії

Фільм "Захар Беркут" покажуть у Японії та Південній Кореї. Це американсько-українська стрічка за повістю Івана Франка, яка вийшла у 2019 році.

Угоду уклали на берлінському European Film Market (EFM). Режисерами фільму є Джон Вінн та Ахтем Сеїтаблаєв.

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Історичний екшн "Захар Беркут" побачать у Японії, де дистриб'ютором стала IPA-International Production Associates Inc, а також у Південній Кореї, де права придбала компанія Movement Pictures,

– йдеться в повідомленні.

Фільм "Захар Беркут": сюжет

У 1241 році монгольська орда дійшла до українських Карпат і зупинилась біля села Тухля. Брати Беркути звільнили полонених та вбили сина хана, тим самим накликали на себе помсту.

Фільм знімали англійською мовою. Бюджет становить 113 мільйонів гривень. У стрічці грали актори України, США, Великобританії, Казахстану та Монголії.

Фільм "Захар Беркут": дивіться трейлер

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