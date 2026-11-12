Не Netflix-новинки, але справжні знахідки: 3 мінісеріали, які легко пропустити

Іноді найкращий спосіб відпочити – вимкнути телефон, забути про робочі повідомлення й подивитися щось настільки дивне, щоб власні проблеми тимчасово втратили актуальність. Для цього навіть не обов'язково починати серіал на десять сезонів, який, найімовірніше, закінчиться раніше, ніж ви його додивитеся.

24 Канал зібрав серіали на вечір, які затягують із перших епізодів. Тут є експерименти над людською свідомістю, подорожі в минуле та загадковий готельний номер. Загалом ідеальний набір для тих, кому звичайної реальності вже цілком достатньо.

"Маніяк", 2018

Жанр: фантастика, психологічна драма, чорна комедія

IMDb: 7,6

Кількість серій: 10



Енні та Оуен – двоє незнайомців, які мають достатньо психологічних проблем, щоб зацікавити цілий консиліум лікарів. Вони погоджуються взяти участь у випробуванні експериментальних препаратів, які нібито здатні вилікувати будь-які душевні травми. Звісно, все йде не за планом. Замість очікуваного зцілення герої опиняються у химерних світах, проживають чужі життя та поступово втрачають розуміння, де закінчується реальність.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал має 84% позитивних рецензій. Оглядачі особливо відзначають акторську гру Емми Стоун і Джони Гілла, незвичайний візуальний стиль та сміливе поєднання жанрів.



"Маніяк": дивитись трейлер

"11.22.63", 2016

Жанр: фантастика, трилер, історична драма

IMDb: 8,0

Кількість серій: 8

Учитель Джейк Еппінг випадково дізнається про портал, який дозволяє потрапити у 1960 рік. Його завдання – запобігти вбивству президента Джона Кеннеді. Однак замість швидкої подорожі в часі чоловік отримує небезпечну місію, романтичні пригоди та цілу низку проблем. Адже історія, як виявляється, не дуже любить, коли хтось намагається переписати її без дозволу.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes проєкт отримав 83% схвальних рецензій. Критики похвалили атмосферу Америки 1960-х, напружений сюжет і гру Джеймса Франко. Водночас деякі оглядачі зауважували, що історія не завжди однаково вдало поєднує фантастику та драму.



"11.22.63": дивитись трейлер

"Загублена кімната", 2006

Жанр: містика, фантастика, детектив, трилер

IMDb: 8,1

Кількість серій: 6

Детектив Джо Міллер отримує загадковий ключ, який дозволяє потрапити до кімнати, що існує поза звичними законами простору та часу. Згодом його маленька донька безслідно зникає всередині цього приміщення. Намагаючись повернути дитину, чоловік дізнається про існування інших предметів із надприродними властивостями. Кожен із них може змінювати реальність, а навколо загадкових речей уже давно точиться небезпечна боротьба.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes мінісеріал має 77% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають оригінальну концепцію та захопливу містичну атмосферу.



"Загублена кімната": дивитись трейлер

А ось ці серіали вас не відпустять вже з перших хвилин.



