"Закляття 3: За велінням диявола": мережу нажахав трейлер фільму

Джерело:24 канал
Американська кінокомпанія Warner Bros опублікувала дубльований трейлер до детективного фільму жахів "Закляття 3: За велінням диявола". Моторошний хорор вийде у прокат 3 червня.
Кінострічка розповідає моторошну історію терору, вбивства і невідомого зла, яке шокувало навіть головних героїв – досвідчених дослідників паранормальних сил Еда і Лорейн Уоррен (прототипи цих героїв розслідують паранормальні ситуації). Усе починається з боротьби за душу хлопчика.
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В основі сюжету – книга "Диявол в Коннектикуті". Видання вийшло в 1983 році та зображує життя Арне Шайєн Джонсон, яка вбила свого домовласника. Над сценарієм третьої, як і другої частин працював Девід Леслі Джонсон-Макголдрік та змінився режисер. Ним став Майкл Чавес, який працював раніше над трилером "Прокляття Ла Йорони".
"Закляття 3: За велінням диявола": дивіться трейлер фільму онлайн
Як у перших двох частинах фільму, так і в третій свої ролі зіграють: