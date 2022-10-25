Ахтем Сеітаблаєв пояснив, чому важливо ухвалити закон про статус кримськотатарського народу
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров запропонував внести зміни до Конституції, де чітко визначити Крим як автономію, яка створена за національно-територіальною ознакою – як форма самовизначення корінного кримськотатарського народу. Чому цей закон такий важливий – читайте у статті.
Про це 24 каналу сказав режисер Ахтем Сеітаблаєв. За його словами, цей закон – це повернення чи встановлення історичної справедливості.
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За його словами, цей статус для Криму після його звільнення від Росії не дозволить в майбутньому ніякому "сусіду" проводити там свій наратив чи окупувати його.
На сьогодні після 8 років окупації та щоденного тиску більшість кримських татар усвідомлює себе громадянами України і не сприймає анексію Криму Росією. Закон допоможе зберегти мову, традиції та народ як такий,
– пояснив Сеітаблаєв.
Він навів кілька прикладів, зокрема курдів, які є великим народом, але не мають своєї державності.
Режисер пояснив, що всі російські, радянські наративи про ворогів направлено на те, щоб поселити розбрат у населенні. "Мені сумно, що багато українських політиків користуються цими наративами", – додав він.
Сеітаблаєв наголосив, що в нас (між українцями та кримськими татарами – 24 канал) багата спільна історія, зокрема багато й військових спільних перемог, над одним ворогом. Крім того, зараз багато кримчан боронять Україну.
Сеітаблаєв про деокупацію Криму та зміни в Конституції: відео
Що відомо про пропонований закон для кримських татар
Чубаров запропонував внести зміни до Конституції щодо статусу Криму як національно-територіальної автономії у складі України. Він пояснив, що згідно з Конституцією, Крим є автономією, але необхідно переформатувати цей статус.
Ми маємо внести зміни до Конституції України, де чітко визначити кримську автономію як автономію, яка створена за національно-територіальною ознакою, як форма самовизначення корінного народу Криму – кримськотатарського,
– наголосив Чубаров.
Він зазначив, що необхідно "визначитися із суб'єктом самовизначення у Криму, із джерелом". За його словами, цим джерелом є невід'ємне право корінного народу півострова на самовизначення у складі незалежної української держави.