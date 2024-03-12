Меттью Перрі склав заповіт задовго до смерті: кому дістануться його багатомільйонні статки

Актор з популярного ситкому "Друзі" Меттью Перрі склав свій заповіт ще у 2009 році. Сума його майна оцінюється у мільйон доларів.

Меттью Перрі заповів своє майно найближчим людям. До речі, певну частину грошей отримає колишня дівчина знаменитості Рейчел Данн.

Дивіться також Для весняних вечорів: 5 високорейтингових мінісеріалів з небанальним сюжетом

Меттью Перрі склав заповіт ще у 2009: хто отримає статки актора

Гроші передадуть до трасту Alvy Singer Living Trust, бенефіціарами якого є батько актора Джон Перрі, мати Сюзанна Моррісон, сестра Кейтлін Моррісон та навіть його колишня дівчина Рейчел Данн. Усі статки актора також отримають його рідні.

Цікаво, що актор згадав у своєму заповіді про своїх дітей. Він зазначив, що, якщо вони у нього будуть, то після його смерті не мали б нічого отримати. Але нащадків у актора так і з'явилось до його загибелі.

Меттью Перрі помер: що відомо

Зірка "Друзів" помер 28 жовтня 2023 року.

Актора не стало у віці 54 років.

Кажуть, що Меттью передбачив свою загибель. Напередодні трагічної події зірка культового серіалу "Друзі" опублікував фотографію, на якій відпочиває в джакузі, точно там само, де через кілька днів його тіло було знайдено без ознак життя. Тому дехто припускав, що його смерть може бути самогубством.