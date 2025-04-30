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Кіно Фільми Найпопулярніший трилер на реальних подіях, який зараз дивляться українці на Netflix
30 квітня, 17:29
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Найпопулярніший трилер на реальних подіях, який зараз дивляться українці на Netflix

Ольга Паньків
Основні тези
  • Українці на Netflix активно дивляться трилер "Заручник у магазині Apple" на реальних подіях.
  • Фільми на реальних подіях популярні через їх здатність тримати в напрузі.

Глядачі часто надають перевагу саме фільмам, які засновані на реальних подіях. Такі кіноісторії вміють тримати в напрузі, адже людина усвідомлює, що все, що вони зараз бачить, відбулось у справжньому житті.

На стримінговій платформі Netflix, яка вкотре оновила свій список найпопулярніших стрічок, можна побачити таку стрічку – це фільм "Заручник у магазині Apple". У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет цієї історії.
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Про що фільм "Заручник у магазині Apple"

Дія фільму відбувається у центрі Амстердаму. В один із магазинів Apple вривається озброєний чоловік і бере в заручники ні в чому невинних людей. Звичайний магазин техніки перетворюється на місце справжньої катастрофи, адже життя кожної людини в цьому магазині тепер у руках цього чоловіка.

Поліція оперативно прибуває на місце подій, оточує будівлю й шукає спосіб уникнути кровопролиття. Та ця ситуація далеко не типова – перемовини затягуються, а єдине, що стає зрозумілим, – чоловік не має наміру здаватися просто так. 

"Заручник у магазині Apple": дивіться онлайн трейлер фільму

Поки правоохоронці шукають вихід, заручники – серед яких і звичайні покупці, і працівники магазину – поступово починають відкривати свої справжні обличчя. У кожного – своя історія, свої страхи, своя боротьба за виживання. І впродовж цієї напруженої години їм доведеться зіштовхнутися не лише з загрозою зовні, а й із внутрішніми переживаннями, здатними назавжди змінити їхнє життя.

Серед акторів, які зіграли у стрічці: Суфіан Муссулі, Марсель Генсема, Лоес Гаверкорт, Луїс Тальпе, Еммануель Огене Боафо, Маттео ван дер Грейн, Ясмін Сендар, Тейс Боерманс.