Зброярку фільму "Іржа", яку засудили за загибель українки, достроково звільнили

Зброярка фільму "Іржа" Ханна Гутьєррес-Рід вийшла на волю достроково. Рік тому засудили до 18 місяців ув'язнення в тюрмі для жінок Нью-Мексико.

Ханна Гутьєррес-Рід, яка відповідала за зброю на знімальному майданчику фільму "Іржа", була звільнена з в'язниці Нью-Мексико. Про це пише Кіно 24 з посиланням на The Guardian.

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Відповідне рішення ухвалила Рада з умовно-дострокового звільнення штату Нью-Мексико 23 травня. Ханна вийшла на волю, однак вона перебуває під низкою обмежень. Зокрема, жінка має дотримуватись комендантської години, зобов'язана або працювати, або навчатись. Також вона перебуває під електронним наглядом.

Детальніше про справу

У жовтні 2021 року на зніманнях фільму "Іржа" Алек Болдвін вистрілив зі зброї, у якій був бойовий набій. Через постріл загинула українська операторка Галина Гатчінс. Режисер Джоел Соуза зазнав поранення.

Ханна Гутьєррес-Рід відповідала за зброю на майданчику. Вона мала перевірити кожну зброю та переконатися, що вона безпечна й не мстить бойових патронів. У процесі розгляду справи з'ясувалося, що Гутьєррес-Рід й раніше порушувала правила безпеки. Адвокати натомість наголошували на її молодому віці.

Коли я працювала на зніманнях "Іржі", я була молодою і наївною. Але я ставилася до своєї роботи настільки серйозно, наскільки це було можливо. Присяжні визнали мене частково винною в цій жахливій трагедії, але це не робить мене монстром. Це робить мене людиною,

– так жінка коментувала свою провину.

Ханну засудили до максимального покарання у вигляді 18 місяців ув'язнення. Алек Болдвін мав таке саме звинувачення, але його справу було закрито.