Рідкісний жест: президент Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною"

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" 88-річного Алена Делона. Рішення про відзнаку для видатної зірки французького та світового кіно оголосив посол України у Франції Вадим Омельченко. Він сказав про це під час трансляції на каналі TV5 Monde.

Окрім того, посол зазначив, що український народ виражає свою підтримку в цей важкий час для актора. А також нагадав, що Ален Делон є одним із тих світових зірок, які підтримували Україну від самого початку великої війни та досі.

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Ален Делон отримав орден "За заслуги": що відомо

Згідно з французьким телеканалом TV5 Monde, це дуже рідкісний і унікальний жест стосовно іноземця. Посол України у Франції відзначив, що розуміє складне становище, в якому зараз перебуває 88-річний актор, і побажав, аби Делон не відчував себе самотнім, бо його підтримують українці.

Він також висловив подяку акторові за його постійну допомогу Україні.

З першого дня повномасштабної війни Ален Делон багато висловлювався на підтримку України. Для нас це символ, це важливо,

– сказав Омельченко.

Позиція Алена Делона щодо війни в Україні

Ален постійно виражає свою підтримку Україні. У вересні 2022 року разом з французькими журналістами він взяв участь у розмові з Зеленським. Тоді в прямому ефірі актор зачитав кілька поезій Тараса Шевченка в знак солідарності з українським народом.

Зеленський відзначив, що був дуже радий спілкуватися з великим актором, якого поважають всі українці. Ален обіцяв Зеленському відвідати Україну, як тільки з'явиться така можливість. Актор також сказав, що якби він був на 50 років молодший, вступив би до нашої армії.