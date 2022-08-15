Зірка фільму "Люди-Х: Росомаха" Шрайбер зустрівся із Зеленським: обговорили підтримку України

Голлівудський актор Лієв Шрайбер разом із зіркою футболу Андрієм Шевченком зустрілися з Володимиром Зеленським. Вони обговорили проміжні результати роботи платформи United 24 та зібрані 170 мільйонів доларів для допомоги українцям.

Лієв Шрайбер вдруге приїхав до України, аби показати, що світ разом з Україною. З візитом до столиці завітав і Андрій Шевченко, який також є амбасадором UNITED24.

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Лієв Шрайбер та Андрій Шевченко: деталі зустрічі із Зеленським

На сайті Офісу Президента України йдеться про те, що Шрайбер та Шевченко приїхали до України для підготовки проєктів UNITED24, зокрема запуску молодіжної програми, першими учасниками якої стануть діти Андрія Шевченка та Лієва Шрайбера.

Зниження уваги до теми війни в Україні – один із головних викликів зараз. Це позначається на рівні міжнародної підтримки, темпах постачання зброї та висвітленні цієї теми у ЗМІ. Тому для нас дуже важливі такі візити,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував усім, хто розвиває нашу державну благодійну платформу, і кожному, хто своїми внесками долучається до допомоги. За його словами, йдеться не лише про обсяг благодійних внесків, а й про увагу, яку амбасадори привертають до теми війни, яку росія веде в Україні.

Під час зустрічі також представили перші світшоти від дому моди Balenciaga. Це модель з українською символікою, 100 % прибутку від продажу якої будуть спрямовані UNITED24 на напрямок Rebuild Ukraine (Відбудова України).

До того ж Лієв Шрайбер та Андрій Шевченко поділилися із Зеленським ідеями майбутніх проєктів з колаборації зі світовими брендами, про якіоголосять згодом.



Зеленський зі Шрайбером та Шевченком / Фото з Сайту Офісу Президента України

Лієв Шрайбер – що відомо про зірку фільму "Люди-Х: Росомаха"

UNITED 24 – це національний бренд України, який має об'єднувати міжнародних партнерів та благодійників, що хочуть допомогти нашій країні. Указ про створення такої платформи підписав Зеленський. Тепер на сайті бренду люди з усього світу можуть жертвувати гроші для підтримки України у війні проти росії.

Як відомо, голлівудський актор має українське коріння. Його дідусь – родом з України. А ще у 2005 році режисер зняв фільм про Україну. В інтерв’ю виданню "Голос Америки" Шрайбер розповів, що причинною цього проєкту стало зацікавлення у його походженні. У розмові з журналісткою він зізнався: "Я знав, що маю дідуся з України". Однак, за його словами, він ніколи не розповідав історію України чи свою власну історію.

Українцям Шрайбер може бути відомим за ролями у фільмах "Люди-Х: Росомаха" та "Крик". Крім цього, він знявся у таких проєктах:

"Кейт і Лео";

"Солт";

"Французький вісник";

Дощовий день у Нью-Йорку";

"Сфера";

"Ціна страху" та інші.

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